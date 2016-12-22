ЦБ расширил перечень системно значимых банков

Центробанк обновил перечень кредитных организаций, устойчивость которых оказывает влияние на рынок в целом. Перечень за 2016 год дополнился Московским кредитным банком

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Банк России утвердил перечень из 11 системно значимых банков — крупнейших кредитных организаций страны, устойчивость которых оказывает влияние на рынок в целом. Список опубликован на сайте регулятора.

В него вошли ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ), «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

«На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора», — сказано в сообщении ЦБ.

По сравнению со списком системно значимых банков в 2016 году, новый пополнился лишь одним кредитным институтом — МКБ.

Изначально системно значимые банки были определены на основании указания Банка России от 16 января 2014 года. Однако ранее в перечень могли войти банки, на которые приходилось не менее 80% совокупных активов банковского сектора.

На минувшей неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме заявила, что ЦБ будет уделять больше внимания качеству управления рисками в банках, особенно системно значимых. Глава Банка России подчеркнула при этом, что сейчас повышаются требования к капиталу и ликвидности системно значимых компаний. «У нас усиливается надзор. Вы знаете, на многих форумах банки, крупные банки жалуются, что мы практически в онлайновом режиме постоянно их проверяем. Так это и будет, потому что последствия деятельности системно значимых кредитных организаций достаточно серьезные», — отметила она.