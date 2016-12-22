Финансовый сектор России не пострадал от хакерской атаки

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Глобальная хакерская атака, произошедшая 12 мая, не затронула российский финансовый рынок. Ранее стало известно, что ее жертвами стали российские силовые ведомства и телекоммуникационные компании

Участники российского финансового рынка не пострадали от масштабных хакерских атак вечером 12 мая. Об этом заявил РБК источник, близкий к FinCERT (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере) ЦБ.

«Все находится под контролем, все участники рынка предупреждены о совершенной угрозе», — сказал источник РБК.

Позднее Сбербанк сообщил, что зафиксировал попытки хакерской атаки на свою инфраструктуру, однако все они были отражены. «Системы информационной безопасности своевременно зафиксировали попытки проникновения в инфраструктуру банка. Сеть банка предусматривает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в систему не произошло», — сказано в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК. В нем также подчеркивается, что в связи с сообщениями о вирусных атаках службы банка, отвечающие за кибербезопасность, переведены в режим повышенной готовности.

Пресс-служба Центробанка днем 13 мая подтвердила попытку хакеров взломать компьютерные системы кредитных организаций.

​«FinCert фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа. Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано», — заверили в ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).

Вечером 12 мая появилась информация об атаках хакеров на сети российских телекоммуникационных компаний («МегаФон», «ВымпелКом»), а также силовых ведомств. IT-специалистам пришлось отключить сети, чтобы вирус не распространился дальше, но это никак не повлияло​ на связь абонентов «МегаФона», сказал РБК его представитель Петр Лидов-Петровский.

МВД официально подтвердило вирусную атаку на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Все было заражено около 1 тыс. компьютеров (0,1%), которые были оперативно блокированы, пояснили в ведомстве.

В середине февраля заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев в интервью РБК рассказал, что в 2017 году Банк России массово проверит, как банки защищены от взлома. Организациям с уязвимыми системами защиты от хакеров придется увеличивать капитал или нести расходы по резервированию этих рисков, предупреждал ЦБ.

Центробанк и банки из топ-50 пока не ответили на запрос РБК. Представитель банка «Открытие» сообщил, что их атака не коснулась.