Нацбанк Украины получил заявки на покупку «дочки» ВЭБа

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Ранее Антимонопольный комитет Украины получил заявку на покупку доли в Проминвестбанке от украинского народного депутата Максима Микистася и основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса

Национальный банк Украины (НБУ) начал рассмотрение заявок от претендентов на покупку Проминвестбанка, являющегося «дочкой» российского Внешэкономбанка (ВЭБ), сообщает агентство RNS.

«В апреле 2017 года пакеты документов для согласования приобретения прямого существенного участия в Проминвестбанке подали два гражданина Украины», — сообщил агентству представитель регулятора. В НБУ РБК подтвердили получение заявки.

Внешэкономбанк не ответил на запрос РБК на момент публикации материала.

В марте 2017 года глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что среди потенциальных покупателей Проминвестбанка есть венгерская банковская группа OTP. В конце апреля зампред НБУ Катерина Рожкова подтвердила факт наличия потенциальных покупателей Проминвестбанка, отметив в то же время, что официальных заявок от них в НБУ пока не поступало. Она также выразила уверенность, что будущего на Украине у банков с российским участием нет, но им нужно дать возможность уйти с украинского рынка «спокойно и без паники».

Личности потенциальных покупателей в НБУ назвать отказались, пояснив, что такая информация будет раскрыта по результатам рассмотрения заявок. До этого издание Liga.net со ссылкой на данные республиканского Антимонопольного комитета писало, что владельцем банка может стать украинский народный депутат Максим Микистась и основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс.

Ранее Фукс владел 21,83% акций российского Совкомбанка, от которых решил избавиться в мае 2015 года, писал Forbes. Издание оценивало пакет бизнесмена в 4 млрд руб., или около $80 млн. В апреле 2017 года Фукс занял 24-е место в рейтинге ста самых богатых людей Украины ($270 млн) по версии журнала «Фокус».

Что касается деловой карьеры Максима Микистася, он с 2010 по 2016 год занимал должность президента строительной корпорации «Укрбуд», крупного застройщика Киева.

В середине марта президент Украины Петр Порошенко одобрил предложение Нацбанка Украины ввести санкции в отношении пяти банков с российским госкапиталом сроком на один год. Они затронули Сбербанк, ВТБ, БМ-Банк, Проминвестбанк и VS Bank. Среди введенных мер — запрет на вывод средств за пределы страны и любые операции в пользу материнских банков.

В конце марта пресс-служба Сбербанка сообщила о договоренности по продаже 100% акций украинского ПАО «Сбербанк» консорциуму, в который вошли латвийский Норвик Банк (акционер Григорий Гусельников) и белорусская частная компания, принадлежащая сыну основного владельца компании «Руснефть» и группы «Сафмар» Саиду Гуцериеву. Оба бизнесмена — граждане Великобритании. 12 апреля Национальный банк Украины получил документы на согласование продажи «дочки» Сбербанка консорциуму инвесторов, заявляла пресс-служба регулятора.

Официальной информации о подаче заявок в НБУ украинской «дочки» ВТБ пока не было. В конце апреля глава ВТБ Андрей Костин в ходе собрания акционеров говорил, что украинские власти продолжают ставить банку «палки в колеса и в процессе ухода с рынка». Банк «ВТБ Украина» понес существенные потери, признался тогда Костин. «Наша задача была минимизировать убытки, выдать деньги и практически заморозить деятельность», — говорил он.