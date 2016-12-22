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Путин поручил взять под контроль эмиссию и майнинг криптовалют
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Путин поручил взять под контроль эмиссию и майнинг криптовалют
Финансы, 13:19
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Путин поручил взять под контроль эмиссию и майнинг криптовалют
По словам главы Минфина, соответствующее решение было принято на совещании у президента
Фото: РИА Новости

Государство будет осуществлять регулирование процессов эмиссии, майнинга и обращения криптовалют, решение об этом принято на прошедшем во вторник совещании у президента России Владимира Путина, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Государство должно взять это все под контроль. О конкретных параметрах не буду сейчас говорить, но в целом договорились о том, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне», — пояснил министр.

Какое именно ведомство будет отвечать за регулирование связанных с криптовалютами вопросов, Силуанов не сказал.

Путин заявил о криптовалютных рисках
Финансы

Накануне, 10 октября, Путин указал на связанные с бесконтрольным использованием криптовалют риски (возможность ухода от налогов, финансирование терроризма, мошенничество и так далее), отметив необходимость такого регулирования обращения криптовалют, которое дало бы возможность использовать их плюсы и открываемые возможности.

«Мы должны использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере, при этом важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы», — пояснил президент.

Деньги из интернета: топ-5 криптовалют мира Еще 1 фото
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Автор: Евгений Калюков.
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