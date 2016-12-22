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Сечин предсказал возвращение цен на нефть к уровню 2016 года
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Сечин предсказал возвращение цен на нефть к уровню 2016 года
ВЭФ-2017, 08:32
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Сечин предсказал возвращение цен на нефть к уровню 2016 года
В 2018 году цена за баррель нефти вернется к уровню 2016 года и будет колебаться в пределах $40–43 за барр., заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, давление на рынок окажут «финансовые инструменты США»
Игорь Сечин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

По мнению главы «Роснефти» Игоря Сечина, в 2018 году цена на нефть будет колебаться в пределах $40–43 за барр. «При предварительном анализе, в следующем году мы будем иметь цены в пределах $40–43 за барр.», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Сечин считает, что кроме давления производителей сланцевой нефти большое влияние на цену нефти окажут финансовые инструменты США.

«Одним из самых существенных факторов, наряду с производителями сланцевой нефти, является большое влияние финансовых инструментов в США на цены. Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то вы увидите, что в США истинная цена и есть порядка $40 за барр.», — отметил глава «Роснефти».

Цена на нефть марки Brent последний раз опускалась к отметке $40 за барр. и ниже в начале 2016 года, в августе того же года котировки падали до уровня $41,51 за барр. В дальнейшем нефть торговалась выше отметки $43 за барр.

В ноябре 2016 года страны ОПЕК в рамках соглашения с рядом других нефтедобывающих стран договорились снизить суточную нефтедобычу на 1,2 млн барр. При этом страны, не входящие в ОПЕК, обязались сократить добычу на 558 тыс. барр./сутки. Россия согласилась снизить добычу на 300 тыс. барр. В мае 2017 года срок действия соглашения был продлен еще на девять месяцев.

По данным Минэнерго, в августе 2017 года объем сокращения добычи нефти составил 344,9 тыс. барр./сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Сокращение добычи нефти показывает, подчеркнули тогда в ведомстве, что Россия «полностью выполняет все добровольно взятые на себя обязательства».

В сентябре 2014 года, в начале затяжного периода падения цен нефть, Сечин заявлял, что цена на нефть в мире не упадет ниже $90 за барр., при этом он отметил, что бюджет «Роснефти» не пострадает от такого снижения. «Ниже $90 за барр. цена на нефть не упадет. Это связано с рядом факторов. Но и $90 — хорошая цена. Она позволяет работать. Бюджет «Роснефти» не пострадает. Он построен на цене, которая не превышает этой отметки», — рассказал он тогда в интервью ТАСС.

В октябре 2016 года Сечин предсказал, что мировой рынок избавится от избытка нефти в ближайшие полтора года и цена нефти поднимется выше $55 за барр. «Цена на нефть превысит $55 за барр. Сохранится низкий уровень инвестиционной активности в крупных и сложных проектах, прежде всего развиваемых мейджорами, так как экономика этих проектов требует более стабильных и более высоких цен», — заявил Сечин, выступая на V Евразийском форуме в Вероне.

Нижний уровень цен на нефть марки Brent в 2017 году составил $44,3 за барр., максимальная цена в году была зафиксирована в январе — $58,37 за барр.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Игорь Сечин , «Роснефть» , цена нефти
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