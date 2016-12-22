Путин заявил о криптовалютных рисках

По словам президента России, регулируя обращение криптовалют, необходимо защитить интересы граждан и бизнеса, но не нагородить лишних барьеров

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Использование криптовалют влечет за собой серьезные риски, которые необходимо учитывать при их регулировании, уверен президент России Владимир Путин. К числу основных рисков глава государства на совещании в Сочи, как сообщает корреспондент РБК, назвал финансирование терроризма.

«Прежде всего это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут стать рядовые граждане», — сказал глава государства.

Путин отметил, что криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов, что создает риск вовлечения их покупателей в противоправную деятельность. К тому же криптовалюты ничем не обеспечены.

«В случае сбоя системы или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему», — пояснил президент.

В то же время Путин отметил необходимость такого регулирования обращения криптовалют, которое дало бы возможность использовать их плюсы и открываемые возможности.

«Мы должны использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере, при этом важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы», — пояснил президент.

О потенциальных опасностях и возможностях использования криптовалют Путин говорил на прошедшем в Кремле совещании, участие в котором приняли, в частности, глава Минфина Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее представители Минфина, в частности замминистра Алексей Моиссев, выступали за закрытие доступа к операциям с криптовалютами для обычных людей, так как такие инвестиции слишком опасны и должны осуществляться только квалифицированными инвесторами.

10 октября первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что Банк России совместно с Генпрокуратурой ведет работу по закрытию внешних сайтов, которые дают возможность приобретать криптовалюту.

«Мы считаем, что для наших граждан, для бизнеса использование таких криптовалют в качестве объектов для инвестирования несет неоправданно повышенный риск», — подчеркнул Швецов.

В свою очередь, бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал ограничивать возможность расчетов в биткоинах по аналогии с расчетами в долларах.



«Мы имеем право обменивать, иметь, хранить, платить за рубежом, но внутри России расплачиваться по операциям — должно быть пока ограничение», — сказал Титов.