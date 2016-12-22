Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,29 57,81 EUR Нал. 68,67 68,11 USD Бирж. 57,99 -0,34 EUR Бирж. 68,35 -0,14 USD ЦБ. 58,07 -0,24 EUR ЦБ. 68,36 -0,03 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4803,16 +37,62 ММВБ 2086,68 -0,46% РТС 1133,57 +0,10% Brent 56,33 +1,00% DJIA 22761,07 -0,06% Nasdaq 6579,73 -0,16% FTSE 7521,68 +0,18%
Размер дыры в «ФК Открытие» составил почти 190 млрд руб.
Лента новостей
Власти запустят сеть из 100 анонимных телеграм-каналов в регионах 13:37, Общество ФСБ возбудила дело из-за хищений при строительстве ракетного арсенала 13:35, Общество На Северном Кавказе нейтрализовали 20 «спящих» ячеек террористов 13:19, Политика Передача «Жди меня» выйдет в эфир на НТВ 13:07, Технологии и медиа Собянин назвал «колоссальную сумму» расходов на реновацию в Москве 13:06, Общество После поджога автомобиля Латыниной возбудили уголовное дело 13:04, Общество Суд признал банкротом владеющую рестораном «Прага» компанию 12:55, Финансы Россияне вдвое ускорили сокращение повседневных расходов 12:54, Экономика Судебные мотивы: какие реформы предлагает Верховный суд 12:34, Мнение В Башкирии возбудили уголовное дело после вспышки ящура 12:22, Общество Размер дыры в «ФК Открытие» составил почти 190 млрд руб. 12:16, Финансы Оргкомитет ЧМ-2018 получил 1,5 млн заявок на билеты 12:14, Спорт 100% легально: «Мастерчейн» — первый юридически чистый блокчейн в России 12:11, РБК и Ассоциация ФинТех «Радио Свобода» ответило на письмо об ограничениях на работу в России 12:11, Политика Минобороны сообщило о «круглосуточном перемалывании» боевиков ИГ 12:05, Политика Из спортивного комментатора в целители: каким был Аллан Чумак 12:03, Фотогалерея  Машина императора и много гибридов: что покажут на мотор-шоу в Токио 11:47, Авто Золотая пыль и истинная ценность нового Rolls-Royce Phantom VIII 11:45, Стиль Банк России выступил за закрытие внешних сайтов по покупке криптовалюты 11:44, Экономика Зачем Tesla, IKEA и Unilever нужен принцип «ноль отходов» 11:42, Партнерский материал В Минобороны назвали возможную причину крушения Су-24 в Сирии 11:39, Политика Путин отправил в отставку десятого губернатора 11:22, Политика Toyota объявила российские цены на внедорожник Fortuner 11:20, Авто Реформа теплоснабжения: инвесторы пошли в городские котельные 11:14, Партнерский материал В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3 11:09, Общество Mitsubishi привезет в Россию новый компактный кроссовер Eclipse Cross 11:00, Авто
Размер дыры в «ФК Открытие» составил почти 190 млрд руб.
Санация «Открытия» и Бинбанка, 12:16
0
Размер дыры в «ФК Открытие» составил почти 190 млрд руб.
Размер отрицательного капитала находящегося на санации ЦБ банка «ФК Открытие» на начало октября составил 188,9 млрд руб. Дыра в банке «Траст» за месяц увеличилась почти на 60 млрд руб.
Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Отрицательный капитал «Открытия» по состоянию на 1 октября составляет 188,872 млрд руб., свидетельствуют данные, опубликованные в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений. При этом по состоянию на 1 сентября у «ФК Открытие» был положительный капитал в размере 158 млрд руб.

Кроме того, размер дыры в санируемом «Открытием» банке «Траст» за месяц вырос почти на 60 млрд руб.: по состоянию на 6 сентября, отрицательный капитал банка составлял 99 млрд руб., на 1 октября — 157,9 млрд руб.

Как сообщил РБК управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев, основные причины снижения размера собственных средств банка — досоздание резервов, отрицательная переоценка ценных бумаг в портфеле и оказание безвозмездной помощи «Росгосстраху». Кроме того, на размер капитала по итогам сентября, по словам Дмитриева, повлияли особенности расчета собственных средств банка при формировании их отрицательной величины. После того как капитал стал отрицательным, активы, предоставленные акционерам, и вложения в финансовые организации начали вычитаться из него в полном объеме.

«Снижение собственных средств — это закономерное действие в рамках реализуемых мероприятий по повышению финансовой устойчивости банка», — отметил Дмитриев. Он также указал на то, что при снижении собственных средств банка до отрицательной величины происходит уменьшение размера уставного капитала до 1 руб., это одно из обязательных условий для докапитализации банка за счет Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

У «Траста» дыра в капитале увеличилась, по словам Дмитриева, из-за расходов на формирование резервов по кредитам, выданным до начала процедуры санации банка, переоценки портфеля ценных бумаг, а также приобретения акций финансовых организаций.

ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа. Согласно предварительным оценкам регулятора дыра в банке могла составить 250–400 млрд руб. «Открытие» стало первым банком, который будет санирован за счет средств ФКБС, финансируемого из средств ЦБ. После завершения процедуры финансового оздоровления регулятор рассматривает варианты по объединению «Открытия» с Бинбанком (также на санации у ЦБ) и продаже актива на бирже.

Как сообщила 10 октября газета «Ведомости», зампред Центробанка Василий Поздышев лично обзванивает крупных клиентов «ФК Открытие» и просит не забирать деньги, которые находятся там на счетах, либо вернуть уже отозванные. Банк России также рассылает письма некоторым крупным клиентам. В письмах ЦБ обещает обеспечить «устойчивость банка» и его дальнейшее развитие. По словам Дмитриева, в сегменте юрлиц банку удалось замедлить отток средств в три раза.

В августе клиенты забрали из «Открытия» почти 300 млрд руб., однако отток был более чем вдвое перекрыт средствами, привлеченными у ЦБ (728 млрд руб.).

Авторы: Георгий Перемитин, Марина Божко, Елена Пашутинская.
Теги: «ФК Открытие» , отрицательный капитал
Главное
Власти запустят сеть из 100 анонимных телеграм-каналов в регионах Общество
Материалы по теме
Руководители ЦБ лично попросили клиентов «Открытия» не выводить деньги Финансы
У сотрудника «Открытой России» при обыске изъяли загранпаспорт Общество
QIWI выкупила у «ФК Открытие» технологии и бренд «Рокетбанка» Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку