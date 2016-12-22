Размер дыры в «ФК Открытие» составил почти 190 млрд руб.

Размер отрицательного капитала находящегося на санации ЦБ банка «ФК Открытие» на начало октября составил 188,9 млрд руб. Дыра в банке «Траст» за месяц увеличилась почти на 60 млрд руб.

Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Отрицательный капитал «Открытия» по состоянию на 1 октября составляет 188,872 млрд руб., свидетельствуют данные, опубликованные в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений. При этом по состоянию на 1 сентября у «ФК Открытие» был положительный капитал в размере 158 млрд руб.

Кроме того, размер дыры в санируемом «Открытием» банке «Траст» за месяц вырос почти на 60 млрд руб.: по состоянию на 6 сентября, отрицательный капитал банка составлял 99 млрд руб., на 1 октября — 157,9 млрд руб.

Как сообщил РБК управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев, основные причины снижения размера собственных средств банка — досоздание резервов, отрицательная переоценка ценных бумаг в портфеле и оказание безвозмездной помощи «Росгосстраху». Кроме того, на размер капитала по итогам сентября, по словам Дмитриева, повлияли особенности расчета собственных средств банка при формировании их отрицательной величины. После того как капитал стал отрицательным, активы, предоставленные акционерам, и вложения в финансовые организации начали вычитаться из него в полном объеме.

«Снижение собственных средств — это закономерное действие в рамках реализуемых мероприятий по повышению финансовой устойчивости банка», — отметил Дмитриев. Он также указал на то, что при снижении собственных средств банка до отрицательной величины происходит уменьшение размера уставного капитала до 1 руб., это одно из обязательных условий для докапитализации банка за счет Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

У «Траста» дыра в капитале увеличилась, по словам Дмитриева, из-за расходов на формирование резервов по кредитам, выданным до начала процедуры санации банка, переоценки портфеля ценных бумаг, а также приобретения акций финансовых организаций.

ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа. Согласно предварительным оценкам регулятора дыра в банке могла составить 250–400 млрд руб. «Открытие» стало первым банком, который будет санирован за счет средств ФКБС, финансируемого из средств ЦБ. После завершения процедуры финансового оздоровления регулятор рассматривает варианты по объединению «Открытия» с Бинбанком (также на санации у ЦБ) и продаже актива на бирже.

Как сообщила 10 октября газета «Ведомости», зампред Центробанка Василий Поздышев лично обзванивает крупных клиентов «ФК Открытие» и просит не забирать деньги, которые находятся там на счетах, либо вернуть уже отозванные. Банк России также рассылает письма некоторым крупным клиентам. В письмах ЦБ обещает обеспечить «устойчивость банка» и его дальнейшее развитие. По словам Дмитриева, в сегменте юрлиц банку удалось замедлить отток средств в три раза.

В августе клиенты забрали из «Открытия» почти 300 млрд руб., однако отток был более чем вдвое перекрыт средствами, привлеченными у ЦБ (728 млрд руб.).