Страховщики обнаружили новую схему мошенничества с электронным ОСАГО

Страховщики обнаружили новую схему мошенничества с электронными полисами ОСАГО. Посредники искажают данные автомобилей для снижения стоимости страховки. На недостоверные е-полисы может приходиться до 10% продаж в 2017 году

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На российском страховом рынке получила распространение новая схема мошенничества с электронными полисами ОСАГО (е-ОСАГО), рассказали РБК в «Ингосстрахе» и подтвердили в пяти других крупных страховых компаниях.

Компании-посредники, предлагающие водителям услугу оформления е-ОСАГО, намеренно подают страховщикам недостоверные сведения, добиваясь снижения стоимости полиса. Механизм мошенничества заключается в том, что полисы оформляются на автомобили с низкой мощностью и в регионах с низкими коэффициентами (стоимость полиса зависит от регионального коэффициента, стажа водителя, возраста и периода использования транспортного средства), при этом указываются регистрационный номер и VIN (идентификационный номер транспортного средства) реального покупателя. К примеру, в Крыму и Чечне самые низкие территориальные коэффициенты — 0,6, а в Москве и Санкт-Петербурге самые высокие — 2.

«В результате за полис мошенники платят, условно говоря, 1 тыс. руб. Затем они изменяют с помощью фоторедактора данные водителя в полисе в соответствии с его регионом и моделью авто и продают его покупателю, условно, за 15 тыс. руб. в зависимости от региона, а разницу кладут себе в карман», — говорит генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков.

«Мошенники меняют разные данные — о стаже водителя, возрасте автомобиля и др., чтобы добиться нужного результата», — рассказал РБК официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук.

На данный момент база данных Российского союза страховщиков (РСА), которая проверяет данные водителя при оформлении е-ОСАГО, не способна автоматически проверять марку автомобиля и регион из базы данных ГИБДД, которая содержит такую информацию.

Сейчас, по оценке РСА, доля полисов с недостоверными данными оценивается примерно в 5–10% (250–500 тыс. штук) в структуре электронных продаж ОСАГО.

Из топ-10 российских страховых компаний по объему страховых премий в сегменте ОСАГО (данные ЦБ за первое полугодие 2017 года) наличие проблемы с недобросовестным оформлением полисов е-ОСАГО подтвердили в «РЕСО-Гарантии», «АльфаСтраховании», ВСК, МАКСе и «Росгосстрахе». В «Ренессанс Страховании», «Югории», «Согласии» и СОГАЗе не ответили на запросы.

«Поскольку в реальности в этом полисе фигурируют данные другого автомобиля, получить выплату по нему при наступлении страхового случая будет невозможно», — говорит руководитель департамента развития прямых продаж «Росгосстраха» Ренат Конурбаев.