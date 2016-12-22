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Василий Титов уйдет с поста первого зампреда ВТБ
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Василий Титов уйдет с поста первого зампреда ВТБ
Финансы, 11:28
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Василий Титов уйдет с поста первого зампреда ВТБ
Топ-менеджер проработал в руководстве банка 15 лет. Он курировал, в частности, строительные и спортивные проекты ВТБ, в том числе реконструкцию стадиона «Динамо» стоимостью $1,5 млрд
Василий Титов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Первый зампред правления ВТБ Василий Титов покидает свой пост, рассказали два источника РБК и подтвердили в пресс-службе банка. Титов, проработавший в руководстве ВТБ 15 лет, сохранит место советника главы банка Андрея Костина.

По словам одного из источников РБК, часть полномочий Титова будет передана зампреду ВТБ Андрею Пучкову. «В частности, Пучкову передадут руководство хозяйственным подразделением, включая строительные объекты, которые ведет ВТБ», — уточнил источник.

Другой собеседник РБК говорит, что «кадровое решение по Титову глобальнее: он утратит пост в правлении банка, оставшись в ВТБ номинально, в статусе советника, то есть, по сути, речь идет об отходе от бизнеса».

В пресс-службе ВТБ подтвердили уход Титова с поста первого зампреда. «Действительно, с 17 октября Василий Титов по собственному желанию перестанет исполнять обязанности первого заместителя президента — председателя правления ВТБ. Решение Василия Титова связано с его желанием сосредоточиться на общественных и спортивных проектах. Он останется работать в должности советника президента — председателя правления ВТБ и будет способствовать развитию уже объединенного банка ВТБ», — заявили РБК в пресс-службе ВТБ.

Василий Титов пояснил РБК, что полномочия по руководству строительными объектами действительно переданы Андрею Пучкову. «Это связано с моей высокой общественной нагрузкой», — сообщил Титов, отметив, что «все остальные направления остались». Связаться с Пучковым РБК на момент публикации не удалось.

Согласно информации на сайте ВТБ, сейчас ​в ведении Титова руководство текущей деятельностью банка и структурными подразделениями в пределах предоставленных полномочий. Топ-менеджер работает в руководстве ВТБ с 2002 года. До августа 2009 года занимал позиции вице-президента, затем старшего вице-президента, а затем заместителя президента — председателя правления. С августа 2009 года занимает должность первого заместителя президента — председателя правления.

Титову принадлежит 0,00112% обыкновенных акций банка ВТБ, его доля участия в уставном капитале ВТБ — 0,00022%.

Значительный объем деятельности Василия Титова сосредоточен в области культуры, искусства, науки и спорта. С 2012 года он является первым вице-президентом Международной федерации гимнастики, с 2014-го — президентом Федерации спортивной гимнастики России.

Также Титов является членом совета директоров ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва», до конца 2016 года он его возглавлял. Один из крупнейших девелоперских проектов ВТБ — строительство «ВТБ Арена парка» — комплексная реконструкция Центрального стадиона «Динамо» и прилегающей к нему территории. ВТБ оценивал стоимость проекта в $1,5 млрд.​

Титов также входит в состав попечительских советов киностудии «Ленфильм», Российского института театрального искусства ГИТИС, Московской государственной консерватории им П.И. Чайковского, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и МГИМО. Первый зампред правления ВТБ — член совета директоров Роскино. Он также входит в исполнительный комитет попечительского совета Большого театра и является председателем совета Фонда Большого театра.

Авторы: Елена Пашутинская, Светлана Дементьева, Петр Канаев.
Теги: ВТБ , банки , «Динамо» , Василий Титов , стадион «Динамо»
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