Удаленную идентификацию клиентов предложили сделать платной для банков

Стать клиентом банка без явки в отделение гражданам можно будет не во всех банках. А тем кредитным организациям, кому это разрешат, за удобство работы с клиентами придется заплатить, следует из внесенного в Госдуму законопроекта

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Хотя власти уже давно анонсировали запуск удаленной идентификации банковских клиентов, все детали проекта до сих пор не раскрывались. Теперь некоторые из них появились во внесенном в 6 июня в Госдуму законопроекте с поправками в антиотмывочный закон. Текст законопроекта размещен на сайте Госдумы, документ внесен депутатом Анатолием Аксаковым и членом Совета Федерации Николаем Журавлевым.

В документе содержатся как минимум две ранее не оглашавшиеся детали того, как будет работать процедура удаленной идентификации. Во-первых, как следует из законопроекта, ЦБ будет ограничивать круг банков, которые будут заниматься сбором сведений по удаленной идентификации клиентов для формирования единой базы данных. Ограничено будет и число кредитных организаций, имеющих возможность пользоваться этими данными. Во-вторых, за доступ к персональным сведениям гражданина в единой идентификационной базе банки будут платить.

Как будет работать удаленная идентификация

Единая база данных — ключевое звено в идее удаленной идентификации. Как ранее писал РБК, разработанный механизм предполагает, что в банк для идентификации гражданин является лишь единожды. Полученные в ходе первичной идентификации сведения о гражданах будут храниться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). По замыслу разработчиков, этого должно быть достаточно, чтобы затем гражданин мог удаленно становиться клиентом любого банка через свой профиль на портале «Госуслуги». Первичную идентификацию планируется проводить по ряду параметров, в том числе глазу, голосу, лицу, пальцу человека. При обращении гражданина в банк за той или иной услугой дистанционно банк будет запрашивать у него доступ к персональным данным пользователя на «Госуслугах», и получение этих данных банком будет равнозначно посещению человеком банка с паспортом. Если идентификация пройдет успешно, пользователю становятся доступны онлайн-услуги кредитной организации. Предполагается, что в будущем удаленная идентификация станет доступна и гражданам — пользователям других финансовых сервисов, в частности услуг пенсионных фондов, страховых компаний и пр.

Уполномочены идентифицировать

Согласно законопроекту, сведения о банковских клиентах для их последующей удаленной идентификации, в том числе паспортных данных, ИНН, биометрических данных, сможет собирать ограниченный круг банков, причем «перечень таких кредитных организаций, а также порядок его формирования определяются Центральным банком». Как пояснил РБК представитель пресс-службы Банка России, критерии отбора банков будут определены его нормативным актом.

Директор по инновациям банка «ФК Открытие» Алексей Благирев, входящий в рабочую группу по удаленной идентификации, указал, что регулятор планирует создать своего рода систему уполномоченных банков. «Сведения должны собирать наиболее устойчивые и технологичные кредитные институты, чтобы избежать сбоев и появления недостоверных данных», — соглашается Борис Воронин, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и бывший куратор рынка кредитных историй в Центробанке. «Критерии подходящих банков будут вводиться дополнительными нормативными актами. Возможно, требования будут по рейтингу, размеру капитала», — уточнил один из авторов законопроекта, Анатолий Аксаков. Руководитель проектного офиса инновационного развития банка «Ак Барс» Дамир Галиев добавляет, что сбор первичных данных вызовет дополнительные расходы, но в дальнейшем эти расходы должны окупиться за счет экономии на дистанционном обслуживании по сравнению с содержанием сети банковских отделений. «Сроки окупаемости будут зависеть от масштабов банка, а также от того, насколько клиенты воспримут технологии», — добавляет он.

Собранными так называемыми уполномоченными банками сведениями смогут пользоваться другие кредитные институты, однако предложить клиентам дистанционную идентификацию смогут не все банки. Согласно законопроекту Банк России будет «вправе установить критерии определения кредитных организаций, которые не смогут открывать счета клиенту — физическому лицу при проведении идентификации без его личного присутствия, а также перечень таких кредитных организаций и порядок его составления». По словам депутата Аксакова, это может быть наличие предписаний об устранении нарушений со стороны регулятора или «наличие других угроз».

При этом количество открываемых удаленно счетов, а также объем операций по ним одному физическому лицу также будут ограничены Банком России. «Во избежание рисков использования нового механизма для недобросовестных целей, по крайней мере на начальном этапе», — указывает Борис Воронин. В ЦБ подтвердили: ограничения со временем будут смягчаться. «Данный механизм является принципиально новым, поэтому для выявления и минимизации потенциальных рисков новация требует апробации с учетом предусмотренных законопроектом ограничений», — указал представитель пресс-службы ЦБ.

Плата за сервис

Услуга удаленной идентификации для банков будет платной. Ее размер и порядок будет определяться при участии Минкомсвязи и Центрального банка. «За пользование базой данных с банков планируется брать плату по аналогии с тем, как это сделано при обращении ими за кредитными историями заемщиков в бюро кредитных историй (БКИ. — РБК) », — уточнил Аксаков.

Какой будет плата, пока не понятно. В Минкомсвязи и ЦБ это не прокомментировали. В «Ростелекоме», который участвует в пилоте по удаленной идентификации, РБК уточнили, что первое время, пока система находится в стадии разработки, подключение к ней будет бесплатным. «В дальнейшем предусмотрена возможность взимания платы с организаций — пользователей платформы, что позволит оператору частично компенсировать затраты, связанные с разработкой, запуском и поддержкой платформы. Размер тарифа будет установлен регулирующими и надзорными организациями». Для физических лиц использование платформы будет бесплатным, добавили в компании.

«От размера платы за доступ к данным граждан будут зависеть успех и сроки реализации проекта по удаленной идентификации банковских клиентов. Банки не готовы участвовать финансово в создании новой системы БКИ», — отметил Алексей Благирев. «Цена — принципиальный вопрос, фокусы с этим могут затянуть внедрение всего проекта», — согласен Борис Воронин. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков уверен, что цена за доступ к ЕСИА должна быть рыночной.

Это вопрос времени, успокаивает главный эксперт Frank Research Group Дмитрий Тарасов. Он напоминает, что при создании бюро кредитных историй один отчет мог стоить $10, а потом цена была снижена до 5–7 руб.​

Если процесс ценообразования рыночным не будет, повторится ситуация с картой «Мир», полагает Тарасов. «Если цена за услуги дистанционной идентификации клиентов не устроит банки, в первую очередь уполномоченные, то они будут делать то же самое, что с картой «Мир», — формально принять выставленные властями условия, а потом их корректировать различными способами, в том числе через временные отсрочки», — говорит эксперт. Так, сначала предполагалось, что с 1 января 2018 года все бюджетники будут получать средства на карту «Мир», а затем вносились поправки в законопроекты, для того чтобы переход был поэтапным и растянут по 1 июля 2020 года.

Детали того, как будут работать уполномоченные банки, в блиц-интервью РБК рассказал глава Росбанка Дмитрий Олюнин.