Россияне стали вдвое чаще оправдывать просрочку выплаты кредитов

Число граждан России, считающих, что в небольшой просрочке по кредиту нет ничего страшного, выросло почти вдвое. А примерно каждый двенадцатый должник вообще не видит ничего плохого в том, чтобы не вернуть банку долг

Более трети россиян (38%) уверены, что небольшая задержка платежей по кредиту не страшна, следует из сообщения аналитического центра НАФИ, поступившего в РБК. Четырьмя годами раньше несвоевременный возврат одолженных у банка средств считали нормальным только 22% респондентов.

В отчете НАФИ отмечается, что легче всего к просрочкам относятся живущие в Москве и Санкт-Петербурге. Среди жителей столиц доля тех, кто не видит в таком повороте кредитной истории ничего страшного, достигает 55%.

В то же время россияне стали реже оправдывать полный отказ от возврата долга. Если в 2015 году такое поведение считали допустимым 13% респондентов, то в 2017-м — только 8%. Впрочем, это все равно почти в три раза больше, чем восемь лет назад (3%).

«Число тех, кто считает возможным не возвращать кредит в банк, одинаково как среди текущих заемщиков, так и среди тех, у кого сейчас нет кредитных обязательств», — говорится в сообщении НАФИ.

Оправданием для должника, отказавшегося возвращать кредит, россияне чаще всего (48%) называют форс-мажор — потерю работы, развод, болезнь или экономический кризис. Годом раньше на форс-мажор как на оправдание неисправного должника указывали 39% респондентов.

Многие россияне уверены, что отказаться от уплаты долга можно в тех случаях, когда банк в одностороннем порядке увеличил размер процентной ставки (31%) или скрыл реальную стоимость кредита (32%).

Примерно каждый пятый участник опроса (18%, почти в два раза больше, чем в 2015 году) считает, что не платить может тот, кто набрал слишком много кредитов и теперь не справляется с их обслуживанием, а каждый четвертый (25%) полагает, что отказаться от уплаты долга можно и вовсе без всяких причин.

«Россияне, хотя и реже, но по-прежнему не понимают последствий невозврата либо задержки платежей по кредиту, что это непоправимая метка в их кредитной истории. В такой ситуации со стороны потребителей мы часто наблюдаем эффект «самосохранения», когда на фоне давления сложных экономических условий люди склонны оправдывать неправомерное поведение на рынке финансовых услуг», — комментирует результаты опроса генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Опрос НАФИ показал, что за последний год каждый третий россиянин оформлял или выплачивал кредит.