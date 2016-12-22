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Qiwi выкупила у «ФК Открытие» технологии и бренд «Рокетбанка»
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Qiwi выкупила у «ФК Открытие» технологии и бренд «Рокетбанка»
Санация «Открытия» и Бинбанка, 15:47
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Qiwi выкупила у «ФК Открытие» технологии и бренд «Рокетбанка»
В рамках той же сделки Qiwi достался бренд digital-банка для предпринимателей «Точка»
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Группа Qiwi выкупила у санируемого ЦБ банка «ФК Открытие» бренды digital-банков «Точка» и «Рокетбанк», передает корреспондент РБК.

«Мы приобрели только программное обеспечение и бренд. Сумму сделки мы не раскрываем», — сообщил журналистам гендиректор Qiwi Сергей Солонин в ходе форума Finopolis-2017, отметив, что все клиенты банков остались в «ФК Открытие».

Солонин также отметил, что персонал «Рокетбанка», возможно, будет переведен в штат Qiwi.

В службе поддержке «Рокетбанка» корреспондента РБК, являющегося клиентом сервиса, заверили, что для клиентов «абсолютно ничего не изменится».

«Рокетбанк» и «Точка» упоминались в пресс-релизе Банка России о санации «ФК Открытие» в числе финансовых организаций и специализированных сервисов, входящих в периметр сделки. В сообщении ЦБ говорилось, что они «продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов».

«Развязать холдинг и банк»: ЦБ оценил расходы на оздоровление «Открытия»
Финансы

Зампред ЦБ Василий Поздышев в интервью Reuters говорил, что временная администрация «ФК Открытие» планирует «развязать холдинг и банк», допустив возможность продажи части компаний, попавших в периметр санаций.

Банку «ФК Открытие» принадлежит также часть акций компании Qiwi Plc., владеющей одноименной системой моментальных платежей.

ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа 2017 года, при этом впервые была использована схема с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора, в рамках которой ЦБ стал крупнейшим акционером «Открытия».

В начале августа 2017 года «ФК Открытие» сообщала, что «Точка» и Qiwi будут сотрудничать в сегменте малого бизнеса — клиенты «Точки» смогут использовать сеть QIWI для приема платежей от своих клиентов, а та передаст Qiwi права на использование своих технологий и поможет в запуске платформы и обеспечения работы.

«Рокетбанк» — один из первых в России виртуальных банков-сервисов, предоставляющих клиентам услуги за счет сотрудничества с банком-партнером. Поначалу партнером «Рокетбанка» был Интеркоммерц Банк, однако в апреле 2016 года «Рокетбанк» был выкуплен «ФК Открытие» у его владельцев.

Авторы: Евгений Калюков, Юлия Титова, Анастасия Юдицкая.
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