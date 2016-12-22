Аналитики предсказали краткосрочный эффект из-за переезда Nordea Bank

Решение о переезде головного офиса группы Nordea из Швеции в Данию или в Финляндию будет принято на днях. На российском бизнесе группы оно не отразится, а глобально окажет позитивный эффект, уверены эксперты

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На 5 сентября назначен совет директоров шведского банка Nordea, где будет обсуждаться перемещение головного офиса. Решение может быть объявлено вечером следующего дня, говорится в обзоре глобального Citibank «The Point for CEEMEA» от 5 сентября (есть у РБК). Для перемещения штаб-квартиры банка в Стокгольме рассматриваются две возможных юрисдикции (Хельсинки или Копенгаген), указано в документе.

Потенциал переезда

Перемещение штаба позитивно отразится на котировках акций Nordea в краткосрочной перспективе, и наоборот, негативно — в долгосрочной, отмечают аналитики Citi. «Мы оцениваем, что решение банка о переезде — это улучшение на €1,3 млрд чисто приведенной стоимости банка (NPV — Net present value, разница между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту времени) из-за более низких налогов и сборов», — говорится в обзоре, с указанием, что это даст прибавку в 3% к рыночной капитализации банка.

Но есть и обратные стороны переезда. Так, если группа Nordea переедет в Копенгаген, компонент капитала первого уровня (CET1), по оценке Citi, снизится с 17,6 до 14,7% в силу требований Danske Bank. «Между тем переезд в Хельсинки может снизить требования к капиталу на целых 6,8 п.п., до 10,8%, если Европейский Центральный Банк установит для банка параметры надзора, близкие к методологиям, которые распространяются на другие европейские банки», — указывают аналитики Citi.

Как сказали в пресс-службе группы Nordea, группа еще весной рассматривала вопрос о постоянном месте пребывания штаб-квартиры, чтобы обеспечить стабильную и предсказуемую среду «наравне с нашими европейскими коллегами». Также в пресс-службе пояснили, что группа будет принимать решение 6 сентября. «Пока решение не принято, группа не будет ничего комментировать», — сказали в пресс-службе.

В мае 2017 года FT со ссылкой на аналитика Berenberg Bank писала, что при переезде штаб-квартиры из Швеции в Данию или Финляндию группа Nordea может увеличить свою прибыль на сумму до €330 млн.

Банк рассматривает вопрос о переезде как реакцию на решения правительства Швеции о повышении банковских взносов, уточняла FT.

Перспективы российского бизнеса

Даже если группа Nordea решит перенести головной офис из Швеции в какую-то другую скандинавскую страну, это не окажет никакого влияния на российское подразделение, уверен старший директор по финансовым организациям Fitch Александр Данилов. «Никаких изменений с точки зрения увеличения или же снижения фондирования со стороны материнской структуры ждать не стоит», — добавляет он.

С 2015 года российский банк Nordea начала активно сворачивать розничный бизнес. Так, в апреле 2015 года глава банка Игорь Буланцев заявил, что банк, оценив динамику доходов населения в четвертом квартале 2014 года, решил отказаться от розничного кредитования. Основным приоритетом банка стали корпоративные заемщики. На тот момент розничный портфель банка составлял 25 млрд руб., а совокупный — 315 млрд руб.

В начале 2017 года банк заявил о продаже розничного кредитного портфеля, в котором была преимущественно ипотека, Совкомбанку. На 1 января 2017 года розничный кредитный портфель Nordea составлял 16 млрд руб.

«Для банка Nordea продажа розничного кредитного портфеля является важным шагом в рамках сокращения розничных операций и стратегии по построению в России корпоративно-инвестиционного банка, которую банк реализует с 2015 года», — заявил тогда в пресс-релизе новый предправления «Нордеа» Михаил Поляков.

Сейчас российское подразделение банка Nordea занимает 39-е место по активам в банковской системе России, объем которых составляет 210 млрд руб., согласно данным рейтинга «Интерфакс-100» по итогам первого полугодия 2017 года. По средствам населения банк занимает 112-е место, их объем составляет 9,6 млрд руб.