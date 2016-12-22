Бинбанк спишет обязательства перед акционерами на $226 млн

Списанию подлежат субординированные обязательства Бинбанка перед акционерами на сумму $226,56 млн. Общий объем субординированных обязательств банка, подлежащих списанию, — 13,3 млрд руб., оценили эксперты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

О том, что Бинбанк обязан начать процедуру списания субординированных обязательств, включаемых в добавочный капитал, говорится в сообщении Бинбанка, поступившем в РБК. Причина в том, что норматив достаточности базового капитала (Н1.1) в течение более чем шести дней был ниже уровня 5,125%. «Таким образом, фактически произойдет списание части обязательств Бинбанка перед его акционерами на общую сумму $226,56 млн», — сказано в релизе.

Какие именно инструменты будут списаны и в какие сроки произойдет списание, в Бинбанке не уточнили.

Снижение значения норматива достаточности базового капитала Бинбанка подтвердил своим сообщением ЦБ. Как говорится в сообщении регулятора, значение норматива нарушало установленный уровень (п. 2.3.4 «Базель III») в совокупности за 6 дней в течение 30 дней, то есть за период с 19 по 24 сентября. При этом минимально установленное значение норматива — 6,4%.

Основной акционер банка до объявления о его санации, Микаил Шишханов в интервью «Ведомостям» в конце сентября заявлял, что в Бинбанке есть его личные субординированные депозиты –«где-то $100 млн».

Списание субординированных обязательств банка происходит в рамках процедуры санации Бинбанка, о которой ЦБ объявил 21 сентября. В периметр санации также вошел санированный при участии Бинбанка Рост Банк. Основным инвестором Бинбанка выступит ЦБ, который будет использовать для оздоровления банка средства Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Прекращение обязательств банка по договорам субординированного кредита — одно из обязательных условий предоставления банку средств ФКБС.

Бинбанк стал вторым после «ФК Открытие» санируемым по новому механизму банком, у которого наступили основания для списания субординированных обязательств. На прошлой неделе о том, что все субординированные инструменты «ФК Открытия» будут списаны, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев. По подсчетам аналитиков, объем субординированных инструментов «ФК Открытия» составляет 111,2 млрд руб., из них 10 млрд руб. приходится на бумаги, выпущенные до 1 марта 2013 года.

Объем субординированного кредита Бинбанка, включаемого в добавочный капитал, составляет на 1 сентября 2017 года 13,3 млрд руб. в рублевом эквиваленте, оценил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Согласно отчетности Бинбанка по МСФО за первое полугодие 2017 года, 4,52 млрд руб. — бессрочный субординированный заем, «полученный от связанной стороны под общим контролем». Еще 8,86 млрд руб. — сумма бессрочных субординированных депозитов.