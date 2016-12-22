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Центробанк заявил о «повышенных рисках» операций с криптовалютами
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Центробанк заявил о «повышенных рисках» операций с криптовалютами
Финансы, 20:23
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Центробанк заявил о «повышенных рисках» операций с криптовалютами
ЦБ назвал преждевременным допуск криптовалют к торгам в России. Свою позицию регулятор объяснил «повышенными рисками», которые обусловлены анонимностью субъектов распространения валюты и колебаниями обменного курса
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России считает преждевременным допуск криптовалют к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре в России, об этом заявили в пресс-службе регулятора.

«Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории РФ для обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них», — подчеркнули в пресс-службе Центробанка (ЦБ).

Там также отметили, что большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования, и это касается операций, совершаемых не только в России.

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​​Как пояснили в ЦБ, криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов, что позволяет вовлекать в отмывание денег и финансирование терроризма юридические и физические лица.

Кроме того, согласно позиции ЦБ, обменные операций с криптовалютами опасны из-за резких колебаний обменного курса и в случае привлечения финансирования через ICO. «Существуют также технологические риски при выпуске и обращении криптовалют и риски фиксации прав на «виртуальные валюты», — подчеркнули в ЦБ, отметив, что это может привести к финансовым потерям граждан и к невозможности защитить свои права.​

В конце августа об использовании в России криптовалют заявил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. Он предложил запретить «обычным людям» покупать криптовалюту. «Мы предлагаем называть это валютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать их на бирже», — сказал Моисеев.

Он подчеркнул, что министерство обсуждает вопрос обращения криптовалют в России и находится по этому поводу в контакте и с Московской биржей и Центробанком. Продавать через биржу криптовалюту нужно для того, чтобы обеспечить судебную защиту участникам транзакций, пояснил замглавы Минфина.

По его словам, продавать и покупать криптовалюту следует через биржу, чтобы «регулятор в лице Росфинмониторинга всегда знал: кто продавец, кто покупатель, куда эти счета биткоина двинулись». При этом «обычных людей» к таких торгам допускать нельзя, потому что это может привести к потере их денег, отмечал Моисеев. В целом, Минфин оценивает криптовалюты как «высокорискованную инвестицию».

Весной текущего года Моисеев говорил, что в 2018 году биткоин может получить в России официальный статус финансового продукта. При этом ЦБ в мае заявлял, что биткоин стоит считать цифровым товаром и обложить его соответствующим налогом. «Поскольку эмитируются виртуальные деньги, которые не обеспечены золотым запасом и не контролируются с точки зрения их количества, рано или поздно это может привести к нестабильности на финансовых рынках», — говорила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

При этом тогда она отмечала, что пока количество криптовалюты на рынке «не трагично в целом для рынка».

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Центробанк , Банк России , криптовалюты
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