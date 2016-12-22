Глава ВЭБа предсказал рост курса биткоина в течение еще 2–3 лет

По словам Сергея Горькова, криптовалюта, курс которой недавно превысил $5 тыс., находится еще «в самом начале пути»

Сергей Горьков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Биткоин может расти в цене на протяжении еще двух лет, полагает глава Внешэкономбанка Сергей Горьков. По его словам, в настоящее время биткоин, стоимость которого недавно поднялась выше отметки $5 тыс., находится еще «в самом начале пути» и сказать, где именно закончится этот путь, пока трудно.

«Сложно сказать, где «потолок» у этой криптовалюты. Потому что могут возникнуть и другие валюты в какой-то момент времени, может доверие упасть, может еще что-то произойти», — пояснил глава ВЭБа, передает корреспондент РБК.

Быстрый рост курса биткоина в последнее время Горьков связывает со спекулятивным спросом и ростом числа людей, занятых «майнингом» криптовалюты, на фоне повышенного внимания со стороны СМИ.

«Вы стали больше писать про него значительно. Если раньше про биткоин можно было услышать раз в месяц, то сейчас каждый день каждое издание, радио, телевидение или печатное издание говорят про биткоин», — сказал Горьков, обращаясь к журналистам.

По мнению главы ВЭБа, через два-три года может быть замещен другой технологией и перестанет быть двигателем курса биткоина.

Сегодня же глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сообщил журналистам, что его ведомство готовит предложения по созданию набора правил, регулирующих обращение в России криптовалют.

«Такая риторика, что давайте все запретим и все признаем незаконным, она неправильна, потому что, если мы это не сделаем, то это сделают другие государства, в том числе наши близлежащие соседи, в том числе по экономическому блоку ЕврАзЭС. В условиях того, что у нас свобода движения капиталов, мы просто получим историю, когда огромные средства из нашей экономики хлынут в соседние экономические юрисдикции», — предупредил Никифоров.