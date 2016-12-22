Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Искусство собирать
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,25 57,70 EUR Нал. 68,44 67,78 USD Бирж. 57,95 +0,47 EUR Бирж. 68,07 +0,13 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 4436,77 +59,55 ММВБ 2080,97 +0,18% РТС 1131,15 -0,49% Brent 55,79 -1,31% DJIA 22405,09 +0,11% Nasdaq 6495,96 +0,66% FTSE 7414,36 +0,56%
ЦБ заявил о возможном присоединении Бинбанка к «ФК Открытие»
Лента новостей
В Ингушетии ФСБ предотвратила покушение на проповедника 14:30, Общество Дворкович сообщил о готовых купить лопнувшую «ВИМ-Авиа» инвесторах 14:29, Бизнес Полиция назвала имя стрелка из Лас-Вегаса 14:28, Общество В Кремле отказались оценивать действия испанских властей в Каталонии 14:14, Политика В Ростуризме рассказали о находящихся в Лас-Вегасе россиянах 14:08, Общество ЦБ заявил о возможном присоединении Бинбанка к «ФК Открытие» 14:08, Финансы Очевидцы рассказали о стрельбе на кантри-фестивале в Лас-Вегасе 14:03, Общество Суд признал законным лишение гражданства автора плана по аренде Крыма 14:01, Политика На дорогах Москвы введут 11 новых выделенных полос 13:59, Авто В подмосковный питомник вернулись ушедшие в июле зубры 13:55, Общество Число убитых в Лас-Вегасе превысило 50 человек 13:42, Общество Возвращение идеологии: как стратегии развития России обновляют к выборам 13:29, Мнение В Британии произошел самый масштабный крах авиакомпании в истории страны 13:20, Бизнес Российские туристы не обращались за помощью после беспорядков в Каталонии 13:20, Общество Медведев утвердил правила обращения с кадилом и лампадами 13:10, Общество МИД обвинил спецслужбы США в попытке проникнуть в закрытое генконсульство 13:03, Политика Нобелевскую премию по медицине дали за изучение «биологических часов» 12:44, Общество Полиция Лас-Вегаса опубликовала фото разыскиваемой по делу о стрельбе 12:41, Общество Генератор рецептов полезных дел: себе, людям, планете 12:40, Партнерский материал В Нижнем Новгороде эвакуировали 26 школ после звонков о минировании 12:37, Общество В Мурманской области уволились замгубернатора и глава аппарата кабмина 12:26, Политика Российские туристы рассказали о ситуации в Каталонии во время референдума 12:23, Политика Стрельба на фестивале в Лас-Вегасе. Главное 12:19, Общество Врач ЦСКА рассказал о травме Александра Головина 12:12, Спорт ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ в Московском регионе 12:04, Общество Сила интернета: особенности арт-рынка в цифровую эпоху 11:55, Партнерский материал НАК сообщил о ликвидации причастных к убийствам полицейских в Дагестане 11:53, Общество Фондовый рынок Испании снизился после референдума в Каталонии 11:52, Деньги
ЦБ заявил о возможном присоединении Бинбанка к «ФК Открытие»
Санация «Открытия» и Бинбанка, 14:08
0
ЦБ заявил о возможном присоединении Бинбанка к «ФК Открытие»
Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин заявил, что Бинбанк, вероятнее всего, присоединится к «ФК Открытие». Оба банка, которые являлись одними из крупнейших частных банков в России, сейчас находятся на санации у ЦБ

«С большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к «ФК Открытие». В определении кандидатуры руководителя Бинбанка на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству «ФК Открытие», — сказал Тулин в интервью ТАСС.

По словам Тулина, органы управления «ФК Открытие» во главе с президентом-председателем ВТБ24 Михаилом Задорновым могут быть сформированы до конца ноября, однако процесс может затянуться до конца года. Сейчас в банке действует временная администрация из сотрудников ЦБ и управляющей компании подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Первый зампред Банка России отметил, что санация «ФК Открытие» и Бинбанка не окажет влияния на конкуренцию в банковском секторе. «Есть серьезные исследования и в нашей стране, и за рубежом, убедительно доказывающие, что не существует прямой зависимости между показателем концентрации банковских операций и уровнем конкуренции в банковском секторе», — сказал Тулин. Для конкуренции, указал он, необходимо отсутствие административных барьеров, затрудняющих переход клиентов из банка в банк, а также применение «пропорционального банковского регулирования, создающего благоприятную бизнес-среду для малых банков».

На вопрос о том, будут ли у топ-менеджеров Бинбанка изъяты средства с личных счетов в ходе процедуры санации (как ранее произошло с топ-менеджерами «ФК Открытие»), Тулин заявил, что «закон одинаков для всех». «Я бы только подчеркнул, что подавляющему большинству банковских сотрудников списания не угрожают», — уточнил он.

ЦБ объявил о санации «ФК Открытия» 29 августа, а Бинбанка- 21 сентября. Это первые банки, которые санируются по новой схеме, с использованием ФБКС. Если размер дыры в «ФК Открытие» ЦБ оценивает в 250–400 млрд руб., то для доформирования резервов Бинбанка необходимо, по оценке регулятора, 250–350 млрд руб. При этом зампред ЦБ Василий Поздышев 22 сентября допускал, что Центробанк может применить субсидиарную ответственность собственников Бинбанка (Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева). Перечень активов, которые при этом могут вернуться в банк, сейчас обсуждается. Как говорил Шишханов в интервью «Ведомостям», речь может идти о девелоперских компаниях «Интеко» и «А101 Девелопмент».

На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что после оздоровления «Открытия» и Бинбанка эти банки, скорее всего, будут проданы через размещение на бирже.

Теги: ЦБ , Бинбанк , "ФК Открытие"
Главное
Число убитых в Лас-Вегасе превысило 50 человек Общество
Материалы по теме
Набиуллина рассказала о вероятном варианте продажи Бинбанка и «Открытия» Финансы
Госдума увидела риск «сгорания» госсредств в «Открытии» и Бинбанке Финансы
Новые вводные: почему Микаил Шишханов меняет планы в отношении Бинбанка Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку