ЦБ отозвал лицензию у находящегося под санкциями США московского банка

В понедельник, 2 октября, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Темпбанка. В 2014 году предправления Темпбанка Михаил Гаглоев вошел в санкционный список США

Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Московский Темпбанк лишился лицензии на осуществление банковских операций, говорится в сообщении Банка России. 5 апреля 2017 года Центробанк ввел в этом банке временную администрацию. В июле регулятор​ продлил на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка. По величине активов этот банк по состоянию на 1 сентября занимал 174-е место в банковской системе Российской Федерации.

«Модель бизнеса ПАО МАБ «Темпбанк» была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных «неработающих» активов», — говорится в сообщении регулятора. Руководство банка при этом неадекватно оценивало принятые риски, заявили в ЦБ.

В сообщении также говорится, что Банк России уже неоднократно реагировал на ситуацию в Темпбанке, в том числе вводил ограничение и запрет на привлечение вкладов населения, однако собственники и руководители банка «не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности».

Центробанк также прекратил полномочия введенной ранее временной администрации, функции которой выполняла государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», и назначил с 2 октября новую временную администрацию, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Банк является участником системы страхования вкладов.

В 2014 году предправления Темпбанка Михаил Гаглоев вошел в санкционный список США. Из обоснования Минфина США следовало, что кредитная организация помогала режиму Башара Асада в Сирии совершать транзакции на «миллионы долларов».

В августе 2017 года «Ведомости» сообщили, что правообладатель программного обеспечения, которое позволяет работать с системой SWIFT, отказался сотрудничать с двумя российскими банками, которые подпали под санкции, среди них был назван Темпбанк.

В декабре 2016 года Темпбанк еще раз подпал под ограничения США — на этот раз они были связаны с топ-менеджментом организации. В санкционный список были внесены три заместителя председателя правления банка — Николай Ахломов, Елена Апанасенко, Ирина Коженкова, председатель наблюдательного совета банка Андрей Дубняк, а также члены наблюдательного совета банка Владимир Гаглоев, Дмитрий Митяев, Леонид Решетников, Аркадий Вайнштейн и Елена Жирова.

