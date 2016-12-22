Минэкономразвития улучшило прогноз по рублю и нефти

Нефть в 2017 году будет стоить дороже, а рубль будет крепче, чем ожидалось ранее. Новый прогноз в четверг 31 августа представило Минэкономразвития

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минэкономразвития пересмотрело свой макроэкономический прогноз на 2017-2020 годы. Новая версия документа предусматривает более высокую цену на нефть и более крепкий рубль. В четверг прогноз представил министр Максим Орешкин.

Среднегодовой курс доллара к рублю в этом году, согласно базовому сценарию, на основе которого готовится бюджет, составит 59,7 руб. (в прошлой версии было 64,2 руб.), к концу года американская валюта будет стоить 63 руб. вместо ожидавшихся ранее 68 руб. (так же и в целевом сценарии, который включает в себя меры по ускорению темпов роста экономики). В следующие три года также стоит ждать менее масштабного ослабления рубля: 64,7 руб., 66,9 руб. и 68 руб. за доллар вместо ожидавшихся ранее 69,8 руб., 71,2 руб. и 72,7 руб. соответственно. В целевом сценарии рубль в следующие три года будет чуть крепче, чем в базовом.

В апреле (тогда была представлена предыдущая версия прогноза) Минэкономразвития ожидало ослабления рубля на 10%, но теперь такого негативного прогноза нет, сказал Орешкин. Сейчас ожидается «нормальная волатильность» для плавающего курса рубля, отметил он.

Позитивнее теперь выглядят и ожидания министерства по нефти. Баррель Urals в 2017 году в среднем будет стоить $49 (раньше было $45,6). Впрочем, в дальнейшем Минэкономразвития по-прежнему ждёт снижения нефтяных котировок до $41-43 в следующие три года.

Инфляция, согласно прогнозу министерства, будет зафиксирована на отметке 4% в следующие три года (здесь ожидания не поменялись). Но в этом году рост цен будет даже ниже таргета ЦБ и составит 3,7%.

Оптимистичнее власти стали смотреть и на реальные доходы россиян — в этом году они должны вырасти на 1,2% (в прошлой версии был рост на 1%), в следующем — на 2,1%, а затем их рост замедлится до 1,1-1,2% (по базовом прогнозу).

Резкое сокращение должен показать счёт текущих операций платёжного баланса (именно он оказывает значимое влияние на курс рубля). С $26,8 млрд в этом году он должен ослабнуть до $7 млрд в следующем, а затем и до $1,5 млрд. Другая картина будет при целевом сценарии — согласно ему, текущий счёт также ослабнет в следующие два года (до $6,9 млрд в 2019-м), однако затем покажет положительную динамику и составит $9 млрд к 2020 году.

Импорт товаров по базовому прогнозу будет снижаться (в % к ВВП), как и экспорт, который к 2020 году составит 20,6% ВВП. Но по целевому сценарию импорт будет стабилен в следующие три года, экспорт снизится (до 21,6% ВВП в 2020-м), но несырьевой экспорт, наоборот, увеличится до 12,3% ВВП.