Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,90 58,36 EUR Нал. 70,05 69,37 USD Бирж. 58,53 -0,03 EUR Бирж. 69,58 -0,06 USD ЦБ. 58,73 +0,20 EUR ЦБ. 70,20 -0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2011,65 +0,14% РТС 1082,81 -0,15% Brent 50,68 -0,28% DJIA 21892,43 +0,12% Nasdaq 6368,31 +1,05% FTSE 7385,23 +0,27%
Минэкономразвития улучшило прогноз по рублю и нефти
Лента новостей
Как овладеть навыками ведения переговоров 11:02, РБК и Mitsubishi Electric «Аэропорты регионов» построят терминал в аэропорту Камчатского края 10:58, Бизнес Акции банка «ФК Открытие» подешевели почти на 4% 10:57, Финансы Суд отказал «Аэрофлоту» в иске к производителю SSJ-100 на 576 млн руб. 10:56, Бизнес Из шахты «Казахстанская» после выброса угля и газа вывели 130 горняков 10:47, Общество ЦБ начал обучать население России финкультуре 10:46, Финансы Экс-глава «Гоголь-центра» рассказал об «опричном людоедстве» в России 10:19, Общество В Instagram рассказали о попытке хакеров взломать аккаунты знаменитостей 10:12, Технологии и медиа «Спартак» приобрел третьего новичка летней трансферной кампании 10:11, Спорт Замглавы города Мирный в Якутии задержали с марихуаной 09:52, Общество Под завалами обрушившегося в Мумбаи дома оказались более 30 человек 09:43, Общество Умерла народная артистка Людмила Рюмина 09:28, Общество Полиция возбудила дело о поджоге после крупного пожара в Ростове-на-Дону 09:26, Общество Старые новые звезды: трансферы ведущих на российском телевидении 09:16, Фотогалерея  Афганский камбэк: почему новая стратегия США не нравится Москве и Пекину 09:16, Мнение О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 09:15, Партнерский материал СМИ сообщили о взрыве пассажирского автобуса в турецком городе Измир 09:11, Общество Пострадавшую при наезде грузовика певицу Линду выписали из больницы 09:03, Общество На Невском проспекте в Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов 09:03, Общество Макрон рассказал о «серьезных разногласиях» с Путиным 08:53, Политика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 08:50, РБК и Билайн У побережья Мексики сформировался тропический шторм «Лидия» 08:39, Общество В честь режиссера Эльдара Рязанова назовут улицу в Москве 08:06, Общество СМИ узнали о плане правительства по поддержке российских фермеров 07:39, Бизнес Новый глава Uber рассказал о сроках выхода компании на IPO 07:22, Бизнес Россияне назвали бедность, цены и безработицу главными проблемами 07:04, Политика Аксенов заявил о передаче площадки форума «Таврида» Черноморнефтегазу 07:04, Политика Имущество космических центров обложат налогом 07:04, Финансы
Минэкономразвития улучшило прогноз по рублю и нефти
Экономика, 11:09
0
Минэкономразвития улучшило прогноз по рублю и нефти
Нефть в 2017 году будет стоить дороже, а рубль будет крепче, чем ожидалось ранее. Новый прогноз в четверг 31 августа представило Минэкономразвития
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минэкономразвития пересмотрело свой макроэкономический прогноз на 2017-2020 годы. Новая версия документа предусматривает более высокую цену на нефть и более крепкий рубль. В четверг прогноз представил министр Максим Орешкин.

Среднегодовой курс доллара к рублю в этом году, согласно базовому сценарию, на основе которого готовится бюджет, составит 59,7 руб. (в прошлой версии было 64,2 руб.), к концу года американская валюта будет стоить 63 руб. вместо ожидавшихся ранее 68 руб. (так же и в целевом сценарии, который включает в себя меры по ускорению темпов роста экономики). В следующие три года также стоит ждать менее масштабного ослабления рубля: 64,7 руб., 66,9 руб. и 68 руб. за доллар вместо ожидавшихся ранее 69,8 руб., 71,2 руб. и 72,7 руб. соответственно. В целевом сценарии рубль в следующие три года будет чуть крепче, чем в базовом.

В апреле (тогда была представлена предыдущая версия прогноза) Минэкономразвития ожидало ослабления рубля на 10%, но теперь такого негативного прогноза нет, сказал Орешкин. Сейчас ожидается «нормальная волатильность» для плавающего курса рубля, отметил он.
Позитивнее теперь выглядят и ожидания министерства по нефти. Баррель Urals в 2017 году в среднем будет стоить $49 (раньше было $45,6). Впрочем, в дальнейшем Минэкономразвития по-прежнему ждёт снижения нефтяных котировок до $41-43 в следующие три года.

Инфляция, согласно прогнозу министерства, будет зафиксирована на отметке 4% в следующие три года (здесь ожидания не поменялись). Но в этом году рост цен будет даже ниже таргета ЦБ и составит 3,7%.

Оптимистичнее власти стали смотреть и на реальные доходы россиян — в этом году они должны вырасти на 1,2% (в прошлой версии был рост на 1%), в следующем — на 2,1%, а затем их рост замедлится до 1,1-1,2% (по базовом прогнозу).

Резкое сокращение должен показать счёт текущих операций платёжного баланса (именно он оказывает значимое влияние на курс рубля). С $26,8 млрд в этом году он должен ослабнуть до $7 млрд в следующем, а затем и до $1,5 млрд. Другая картина будет при целевом сценарии — согласно ему, текущий счёт также ослабнет в следующие два года (до $6,9 млрд в 2019-м), однако затем покажет положительную динамику и составит $9 млрд к 2020 году.

Импорт товаров по базовому прогнозу будет снижаться (в % к ВВП), как и экспорт, который к 2020 году составит 20,6% ВВП. Но по целевому сценарию импорт будет стабилен в следующие три года, экспорт снизится (до 21,6% ВВП в 2020-м), но несырьевой экспорт, наоборот, увеличится до 12,3% ВВП.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Минэкономразвития , российский рубль
Главное
Экс-глава «Гоголь-центра» рассказал об «опричном людоедстве» в России Общество
Материалы по теме
Рост инвестиций заставил ЦБ улучшить прогноз по экономике Экономика
Deutsche Welle спрогнозировала рост цен на апельсины и яблоки в России Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку