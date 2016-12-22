Россия опустилась в рейтинге самых конкурентоспособных экономик

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Россия опустилась на две позиции в рейтинге самых конкурентоспособных экономик по версии швейцарской бизнес-школы IMD. Казахстан укрепил отрыв от России, поднявшись на 32-ю строчку, а Украина опустилась на 60-ю

Россия сдала позиции в ежегодном рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD, опустившись с 44-го места на 46-е, говорится в исследовании IMD (.pdf). Это самая низкая позиция России в рейтинге с 2012 года.

За год Россию по конкурентоспособности обогнали Индонезия и Казахстан, выше России расположились и Саудовская Аравия с Кипром, для которых IMD впервые рассчитала рейтинги.

Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по 20 параметрам, разделенным на четыре категории (индекса): показатели экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Сами параметры, в свою очередь, состоят из 323 разнообразных переменных — от вклада в мировой ВВП, цен на бензин и уровня налоговых ставок до стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости национальной культуры для иностранных идей.

Из 20 параметров лучше всего у России обстоят дела с налоговой политикой (17-е место из 63-х), а также с государственными финансами (20-е место), занятостью (23-е место) и научной инфраструктурой (25-е место). Хуже всего — с социальным благополучием (сюда входят, например, защита права на частную собственность, уровень преступности, коэффициент имущественного расслоения), международной торговлей и управленческими методами в бизнесе (все — на 57-м месте), институциональной структурой и бизнес-законодательством (оба — на 56-м месте), а также продуктивностью и эффективностью (54-е место).

Резко улучшил свои позиции Казахстан, поднявшись с 47-го места на 32-е. Наибольший прогресс за минувший год Казахстан продемонстрировал по параметру «государственные финансы», перескочив с 51-го места сразу на 4-е; показатель «внутренняя экономика» поднялся с 51-го места на 40-е. Страна также существенно поднялась по всем позициям в категории «эффективность бизнеса».

Украина сползла на одну строчку — до 60-го места. Ниже России в рейтинге опустились Турция и Словакия, которые годом ранее Россию опережали. Всего в рейтинге этого года представлены 63 страны.

В пятерке главных достижений России за отчетный год IMD выделяет улучшение динамики ВВП, реального ВВП на душу населения, рост числа потребителей мобильного интернета, увеличение количества иностранных студентов и удешевление рабочей силы.

В пятерке главных антирекордов России за минувший год — ухудшение сальдо платежного баланса, дефицит федерального бюджета, стоимость электричества для промышленных потребителей, более медленное снижение ставки ЦБ, чем инфляции, а также ухудшение имиджа России за рубежом.

IMD считает, что ключевыми вызовами для России в 2017 году в плане конкурентоспособности будут усиление госсектора, санкции и волатильность нефтяных цен, высокие процентные ставки и переукрепленный рубль, сокращение финансовых резервов правительства, а также социальная нестабильность в преддверии президентских выборов и террористическая угроза.

Первую строчку в рейтинге второй год подряд занял Гонконг. На втором и третьем местах — Швейцария и Сингапур. США опустились с третьей строчки на четвертую — худший результат страны за последние пять лет. Замыкают пятерку самых конкурентоспособных экономик Нидерланды, поднявшиеся на пятое место с восьмого.

Авторы исследования также опросили местных респондентов и на основе их ответов составили рейтинг самых привлекательных сторон российской экономики. В первую пятерку вошли высокий уровень образованности, высококвалифицированные кадры, стоимостная конкурентоспособность, динамизм экономики, а также стабильность и предсказуемость политики.