Россия получила кредит от банка БРИКС на искусственный интеллект в судах

Россия получит $460 млн от банка БРИКС на развитие судебной системы. Кредит поможет оснастить суды ИТ-инфраструктурой и перейти на «цифровизацию правосудия», включая искусственный интеллект в судах

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Новый банк развития (НБР) стран БРИКС, на 20% принадлежащий России, окажет поддержку российской судебной системе, предоставив Москве суверенный кредит на $460 млн. Деньги пойдут на развитие инфраструктуры и внедрение информационных технологий в рамках Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы на 2013–2020 годы», говорится в сообщении банка. Помимо России банк БРИКС также одобрил финансирование проектов в Индии и Китае в общей сложности на $970 млн. Условия кредитов не раскрываются.

Средства привлечены в рамках проекта содействия развитию судебной системы, сообщили РБК в Минэкономразвития, координирующем эту программу. «Основной целью проекта является повышение эффективности работы судебной системы и совершенствование судебной защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц путем улучшения инфраструктуры и внедрения современных информационных технологий», — пояснила представитель ведомства Елена Лашкина.

Сам проект планируется реализовать за пять лет, отметили в министерстве. В этот период будет продолжена работа по развитию системы судов общей юрисдикции Москвы и приведению ее в соответствие с зарубежными стандартами судопроизводства. В частности, будут построены здания районных судов Москвы, оснащенные ИТ-инфраструктурой. Все залы заседаний Московского городского суда, а также районных судов будут оснащены системами аудио- и видеозаписи.

Кроме того, проект предусматривает модернизацию зало​в судебных заседаний для обеспечения функционирования института присяжных заседателей, а также разработку и опытное внедрение информационных систем, которые будут способствовать «переходу на цифровизацию правосудия и использованию искусственного интеллекта, включая разработку и опытное внедрение программно-аппаратных комплексов для автоматизированной подготовки протоколов судебных заседаний на основе системы распознавания речи». Вопрос распределения средств пока находится в проработке, добавила представитель Минэкономразвития.

Это первый кредит, выданный банком БРИКС российскому правительству, и второй, выданный на проект в России. Год назад совет директоров банка одобрил выделение $100 млн на строительство двух малых ГЭС (Белопорожская ГЭС-1 и Белопорожская ГЭС-2) в Карелии. Конечным пользователем кредита будет частная компания «Норд Гидро — Белый порог», реализующая проект строительства малых ГЭС.

Кроме того, банк БРИКС рассматривает возможность выдать кредит на строительство Восточного выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал».

В начале июля НБР опубликовал стратегию развития на 2017–2021 годы, согласно которой только в этом году банком может быть одобрено около 15 проектов на общую сумму $2,5–3 млрд. Исходя из консервативного сценария, на конец 2021 года совокупный объем одобренных советом директоров банка кредитов может достичь $32 млрд. При реализации оптимистического сценария этот показатель может превысить $44 млрд, следует из стратегии.

Соглашение о создании Нового банка развития со штаб-квартирой в Шанхае представители стран БРИКС подписали в июле 2014 года по итогам саммита в бразильском городе Форталеза. Учредителями банка являются страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Доля каждой страны в уставном капитале банка составляет 20%, на конец 2016 года каждый участник оплатил по $2 млрд капитала.