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Российский бюджет стал еще более секретным
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Иван Ткачёв
Российский бюджет стал еще более секретным

Антон Силуанов на заседании правительства России

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Во внесенных на прошлой неделе в Госдуму правительственных поправках в бюджет впервые за много лет не оказалось данных о полных расходах по функциональным направлениям, таким как оборона или безопасность. Увидеть, на что идут секретные расходы, станет еще труднее

В минувший четверг, 25 мая, правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет этого года. Впервые с 2008 года в пакете документов, внесенных в парламент, не оказалось информации о полных расходах бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации («Общегосударственные вопросы», «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Национальная экономика» и т.д. — всего 14 разделов, в каждом из которых выделено еще до 13 направлений). Полные расходы — это открытые плюс закрытые (секретные) ассигнования. В результате парламент и общество могут лишиться инструмента, который позволял хоть как-то детализировать секретные расходы бюджета. Минфин не видит такой проблемы и объясняет изменение, которое считает несущественным, большей ориентацией правительства на «программно-целевой подход».

Правительство предложило увеличить общие расходы бюджета на 362 млрд руб. в 2017 году (относительно действующей версии закона о бюджете), писал РБК. Из них только 193,4 млрд руб. идут по открытым статьям, а 168,4 млрд — секретно. Если раньше про секретные ассигнования можно было сказать, к примеру, что дополнительные закрытые расходы в 118 млрд руб. пойдут на прикладные научные исследования в области национальной обороны (один из подразделов бюджетной классификации), то сейчас такой возможности нет. В пояснительной записке правительство пишет, что «информация об изменении бюджетных ассигнований представлена <…> в разрезе государственных программ Российской Федерации и непрограммных направлений деятельности». Раньше пояснительная записка была снабжена приложением, по которому были видны секретные расходы по разделам и подразделам, но теперь такого приложения нет.

Заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин, долгое время анализирующий прозрачность российского бюджета, не удивлен: все большая бюджетная закрытость — это многолетний тренд, указывает он. Федеральный бюджет двигался в правильном направлении с точки зрения открытости и прозрачности, по крайней мере в военных расходах, примерно до 2006 года, после чего началась негативная тенденция, вспоминает он. Сейчас все-таки нужно дождаться дальнейших отчетов Счетной палаты по федеральному бюджету — она публикует в них сведения об общих расходах бюджета по разделам и подразделам и, может быть, продолжит так делать — тогда потери информации не произойдет. А вот Федеральное казначейство почему-то перестало публиковать такие данные в своих ежемесячных отчетах об исполнении бюджета начиная с февраля 2016 года, говорит Зацепин (это действительно так, проверил РБК). Казначейство и Счетная палата пока не ответили на запросы.

До 2008 года полные расходы по разделам и подразделам бюджетной классификации входили в состав табличных приложений к тексту законопроекта, после давались лишь в пояснительной записке к проекту.

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Как структурирована бюджетная информация

Структура российского бюджета подается тремя способами — функциональный (по разделам и подразделам), программный (по программам и непрограммным мероприятиям) и ведомственный (по главным распорядителям бюджетных средств). Во всех трех измерениях Минфин давно представляет только открытую часть расходов, но специальное приложение к пояснительной записке давало возможность увидеть полную структуру расходов (вместе с закрытой частью) хотя бы в разрезе разделов и подразделов. Например, действующий закон о бюджете 2017 года показывает расходы на оборону страны в размере чуть больше 1 трлн руб. (открытая часть), но общие расходы на это направление заложены в объеме 2,84 трлн руб. — больше 50% засекречены. Доля закрытых расходов в федеральном бюджете в целом неуклонно растет с 2012 года и в прошлом году достигла постсоветского максимума в 21,7%, при этом секретные расходы есть практически во всех разделах бюджета.

В соответствии с Бюджетным кодексом правительство вносит в Госдуму проект поправок в бюджет текущего года вместе с пояснительной запиской, но формат пояснительной записки никак законом не регламентирован. Она не является частью самого бюджета и не публикуется в составе закона о бюджете. Во внесенных в Госдуму документах правительство никак не объясняет уменьшение объема предоставляемой информации. РБК направил запрос в профильный комитет Думы по бюджету и налогам, но пока не получил ответа (возможно, недоступную сейчас информацию позже опубликует комитет). В октябре 2016 года Совет Госдумы утвердил список профильных комитетов, которые рассматривают отдельные разделы и подразделы бюджета 2017 года (например, «Общегосударственные вопросы» — комитет по бюджету, «Национальная оборона» — комитет по обороне и т.д.).

Минфин недавно подготовил законопроект о совершенствовании формата и структуры федерального бюджета в целях «повышения прозрачности» бюджета, оптимизации его содержания и эффективности его составления и правки. Сложившийся подход нагружен «излишней детализацией и чрезмерным дублированием показателей бюджета», отмечает ведомство в пояснительной записке к этому законопроекту. Но от трех бюджетных измерений Минфин не планирует отказываться, следует из законопроекта.

Минфин не видит никакого дополнительного засекречивания в бюджетных правках, следует из ответа пресс-службы министерства на запрос РБК. «Документ [внесенный правительством в Госдуму] сопровождают все необходимые для работы с ним пояснительные записки и приложения, позволяющие провести полноценный анализ. В связи с тем что правительство РФ в своей работе уделяет все большее внимание программно-целевому подходу, пояснительная записка содержит описание расходов в разрезе государственных программ и непрограммных направлений, так как программная структура расходов федерального бюджета представляется значимой», — ответила пресс-служба Минфина.

При участии Екатерины Копалкиной 

Теги
Минфин , Бюджет, секретность
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