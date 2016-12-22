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Минфин спрогнозировал курс рубля до 2035 года
Экономика, 20:51
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Минфин спрогнозировал курс рубля до 2035 года
Номинальный курс доллара в 2031–2035 годах составит 82,5 руб., следует из базового сценария Минфина. В худшем для экономики случае рубль ослабнет до 84,2 за доллар
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Минфин спрогнозировал основные параметры экономики России на долгосрочный период. В частности, в 2031–2035 годах средний курс доллара вырастет до 82,5 руб., согласно базовому сценарию ведомства. Эти данные содержатся в проекте долгосрочного бюджетного прогноза, который Минфин внес в Госдуму вместе с бюджетом.

Впрочем, речь идет о номинальном валютном курсе, тогда как реальный эффективный курс рубля будет «относительно стабильным» на всем горизонте прогнозирования. Внешне значительное повышение номинального курса доллара в прогнозе объясняется «инфляционным дифференциалом» — разницей в темпах роста цен в России и США.

В 2017–2020 годах средний номинальный курс доллара будет составлять 64,8 руб., в следующую пятилетку — 71,5 руб., в 2026–2030 годах — 77,1 руб.

В целом в базовом сценарии ожидается замедление роста мировой экономики, российские темпы роста ВВП будут находиться в районе 2,3–2,4% в 2021–2035 годах. «Основным драйвером экономического роста будет внутренний спрос», — объясняет Минфин. Кроме того, активизируются инвестиции — за счет сравнительно низких процентных ставок и «предсказуемой среды».

В консервативном сценарии доллар вырастет с 68,4 руб. в 2017–2020-х до 84,2 руб. в 2031–2035 годах. В этом прогнозе Минфин закладывает негативные внешние шоки для экономики России: «Данная предпосылка в первую очередь связана с резким замедлением темпов роста экономики Китая, спровоцированным схлопыванием пузырей на рынках финансовых и нефинансовых активов. Дополнительное давление на динамику отечественного ВВП окажет действие структурных ограничений в отношении как трудовых, так и капитальных ресурсов». Цена нефти Urals к 2031–2035 годам, по этому сценарию, опустится до $45,3 за баррель (при том что в предыдущие пятилетки она будет еще ниже), а темпы роста ВВП не превысят 1,5%.

Наконец, третий вариант развития российской экономики — целевой — предусматривает, что в 2031–2035 годах доллар будет торговаться по 75,6 руб. Внешние условия, в частности стоимость «бочки» Urals, останутся теми же, что и в базовом варианте. Но комплекс правительственных мер, «направленных на устранение ограничений для факторов производства, создаст условия для роста российской экономики темпами не ниже среднемировых». ВВП ускорится до 3,3% к 2026 году, но затем его рост замедлится до 2,9% в 2031–2035 годах. «Основным фактором роста станет повышение инвестиционной активности как за счет реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализуемых в форме частно-государственного партнерства, так и за счет роста частных капиталовложений», — полагает Минфин.​

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Минфин , прогноз , рубль
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