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США вдвое превзошли Россию по вкладу информационной индустрии в экономику
Экономика, 17:24
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США вдвое превзошли Россию по вкладу информационной индустрии в экономику
Вклад сектора информационной индустрии в ВВП России составляет 3,3%, подсчитала Высшая школа экономики. Для сравнения: в США этот показатель составляет 7,1%
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

В 2016 году доля «информационной индустрии» в российском ВВП составила 3,3%. Такие подсчеты по России подготовлены впервые, их провел Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ). Такой же показатель рассчитывает ОЭСР по странам, которые входят в организацию, и они значительно превосходят Россию.

Информационный сектор, как следует из расчетов ВШЭ, в России стабильно рос с 2010 года, за пять лет он увеличился на четверть. Однако в прошлом году ситуация изменилась: отрасль просела на 5% — сильнее, чем сократилась вся экономика (0,2%).

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В России на официальном уровне доля информационной индустрии в ВВП не публикуется (РБК направил запрос в Минкомсвязь). Аналогичные показатели рассчитывают некоторые международные институты, в частности ОЭСР, однако Россию она не рассматривает. Согласно последним данным организации (за 2011 год), доля информационного сектора в ВВП 28 стран ОЭСР, по которым была доступна такая статистика, — 6%. Лучшие результаты — у Ирландии (11,9%), Южной Кореи (9,6%) и Японии (8,1%). В США он составляет 7,1%, в Великобритании — 7,4%, в Германии — 5,1%. Самая низкая доля информационного сектора в экономике Австрии — 3,8%.

ВШЭ делит информационную индустрию на два сектора. Первый — информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), на которые приходится 90% валовой добавленной стоимости и 87% занятых в этой индустрии (1,4 млн человек). Размер добавленной стоимости в этом сегменте рос опережающими темпами до прошлого года, когда он сократился на 5,1%. Его доля в ВВП составляет 2,9%.

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Второй сектор информационной индустрии — сектор контента и СМИ. Он меньше по размерам, в ВВП он занимает лишь 0,4%. Его динамика была куда менее стабильна. За прошедшие восемь лет рост он показал всего дважды — в 2010 году (тогда он восстановился после падения на 23% годом ранее) и в 2013-м. Последние три года сектор контента и СМИ стабильно сокращается, хотя его падение с каждым годом все менее масштабное (минус 11,1% в 2014 году и лишь минус 0,3% в 2016-м).

Свои расчеты по роли сектора ИКТ в экономике разных стран публикует ООН. Эксперты организации анализируют долю добавленной стоимости отрасли в добавленной стоимости, которую производит весь бизнес страны. В 2005–2008 годах в России этот показатель составлял 5%, однако затем ООН перестала его рассчитывать.

Правительство России в последние полгода заинтересовалось цифровой экономикой — власти даже разработали соответствующую госпрограмму, которая обойдется бюджету в 100 млрд руб. ежегодно (часть этих средств уже заложена в бюджет, часть придется изыскать). Согласно документу, к 2024 году в России должны появиться не менее десяти высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке компаний в сфере ИТ, десять платформ для основных отраслей экономики и 500 малых и средних компаний, занимающихся цифровыми технологиями. Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных должна увеличиться в десять раз — до 10%.

«С точки зрения технологий четвертая промышленная революция, цифровизация — это панацея для России при текущих демографических вызовах, которые мы имеем. Провал рождаемости в 90-е годы приведет к тому, что в ближайшие годы дефицит на рынке труда будет только усиливаться», — говорил на правительственном часе в Совете Федерации министр экономического развития Максим Орешкин.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: статистика , ВВП , контент , ВШЭ , информационные технологии
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