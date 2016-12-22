В авиакомпании разослали фальшивое письмо об отставке главы Росавиации

Вечером в среду, 27 сентября, ряд российских авиакомпаний, туристических и прочих организаций авиационной отрасли получили рассылку с якобы текстом президентского указа об отставке главы Росавиации Александра Нерадько. Об этом РБК рассказал источник в Росавиации (документ есть в распоряжении РБК). Также его видел источник РБК в крупной авиакомпании из топ-10.
Документ, который рассылали по авиакомпаниям и туристическим операторам, озаглавлен как «Указ президента Российской Федерации», носит название «Об освобождении от должности в федеральных органах исполнительной власти» и датирован 27 сентября 2017 года. В тексте «президентского указа» говорится о том, что Нерадько освобождается от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта в связи «с утратой доверия» и «мотивам, не совместимым с дальнейшим несением государственной службы». Указ датирован 27-м сентября, на нем стоит печать президентской канцелярии. Личная подпись президента Владимира Путина, при этом, не стоит, однако имя главы государства указано в конце документа как человека, заверившего указ.
Сам документ «указа» об отставке Нерадько пронумерован под № 441. Под таким же номером, но за 26 сентября, был опубликован президентский указ (.pdf) об отставке экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. При этом штрихкод, указанный внизу листа, не совпадает с выпущенным ранее указом об отставке экс-главы региона: в документе, который получили в среду авиакомпании, указаны цифры «2 100039 04817 7», а в опубликованном на сайте Кремля указе о Шанцеве под штрихкодом стоят цифры «2 100039 04812 2».
По словам собеседника РБК в Росавиации, рассылка была совершена через различные мессенджеры, в сообщении прикрепляли одну и ту же фотографию документа об отставке.
Официальный представитель Росавиации опроверг информацию об отставке Нерадько. Представитель премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сказала, что «никакой бумаги, подтверждающей это, в пресс-службе нет».
Ранее в среду, 27 сентября, Александр Нерадько выступил перед депутатам Госдумы и отчитался по ситуации в «ВИМ-Авиа». Он заявил, что его ведомство проводило финансовую оценку авиакомпании в соответствии с законодательством и не выявило никаких проблем. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента в среду подчеркнула, что «ВИМ-Авиа» «лихорадило уже почти год», а Росавиация не замечала этого и не вмешивалась.
В связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа» президент Владимир Путин раскритиковал работу министра транспорта России Максима Соколова, объявил о его неполном служебном соответствии и пообещал подумать, что делать дальше. Также глава государства подверг критике и работу вице-премьера Аркадия Дворковича, указав, что тот недостаточно внимания уделяет отрасли, которую должен курировать.
«Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал Путин министру.
В понедельник, 25 сентября, руководство «ВИМ-Авиа» приняло решение прекратить выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому заявлению предшествовала серия задержек рейсов в российских аэропортах и за рубежом. Росавиация назвала ситуацию в компании крайне сложной.
Согласно данным ведомства на 27 сентября, за границей остается около 38 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа», сама авиакомпания, в свою очередь, называет цифру в 16 тыс. человек. Росавиация предложила план по вывозу всех этих пассажиров: регулярные рейсы за счет госбюджета поручили осуществить семи авиакомпаниям, в том числе «Уральским авиалиниям» и Red Wings (на это планируется выделить 200 млн руб.), чартерные рейсы должны будут осуществить туроператоры за свой счет.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.