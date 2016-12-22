В авиакомпании разослали фальшивое письмо об отставке главы Росавиации

Авиакомпаниям и туристическим операторам пришла фотография с текстом фальшивого президентского указа об отставке главы Росавиации Александра Нерадько. В ведомстве и правительстве его отстранение опровергли

Александр Нерадько (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Вечером в среду, 27 сентября, ряд российских авиакомпаний, туристических и прочих организаций авиационной отрасли получили рассылку с якобы текстом президентского указа об отставке главы Росавиации Александра Нерадько. Об этом РБК рассказал источник в Росавиации (документ есть в распоряжении РБК). Также его видел источник РБК в крупной авиакомпании из топ-10.

Документ, который рассылали по авиакомпаниям и туристическим операторам, озаглавлен как «Указ президента Российской Федерации», носит название «Об освобождении от должности в федеральных органах исполнительной власти» и датирован 27 сентября 2017 года. В тексте «президентского указа» говорится о том, что Нерадько освобождается от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта в связи «с утратой доверия» и «мотивам, не совместимым с дальнейшим несением государственной службы». Указ датирован 27-м сентября, на нем стоит печать президентской канцелярии. Личная подпись президента Владимира Путина, при этом, не стоит, однако имя главы государства указано в конце документа как человека, заверившего указ.

Сам документ «указа» об отставке Нерадько пронумерован под № 441. Под таким же номером, но за 26 сентября, был опубликован президентский указ (.pdf) об отставке экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. При этом ​штрихкод, указанный внизу листа, не совпадает с выпущенным ранее указом об отставке экс-главы региона: в документе, который получили в среду авиакомпании, указаны цифры «2 100039 04817 7», а в опубликованном на сайте Кремля указе о Шанцеве под штрихкодом стоят цифры «2 100039 04812 2».

По словам собеседника РБК в Росавиации, рассылка была совершена через различные мессенджеры, в сообщении прикрепляли одну и ту же фотографию документа об отставке.

Официальный представитель Росавиации опроверг информацию об отставке Нерадько. Представитель премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сказала, что «никакой бумаги, подтверждающей это, в пресс-службе нет».​

Ранее в среду, 27 сентября, Александр Нерадько выступил перед депутатам Госдумы и отчитался по ситуации в «ВИМ-Авиа». Он заявил, что его ведомство проводило финансовую оценку авиакомпании в соответствии с законодательством и не выявило никаких проблем. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента в среду подчеркнула, что «ВИМ-Авиа» «лихорадило уже почти год», а Росавиация не замечала этого и не вмешивалась.

В связи с ситуацией вокруг «ВИМ-Авиа» президент Владимир Путин раскритиковал работу министра транспорта России Максима Соколова, объявил о его неполном служебном соответствии и пообещал подумать, что делать дальше. Также глава государства подверг критике и работу вице-премьера Аркадия Дворковича, указав, что тот недостаточно внимания уделяет отрасли, которую должен курировать.

«Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь — тоже подумаем», — сказал Путин министру.

Видео: kremlin.ru

В понедельник, 25 сентября, руководство «ВИМ-Авиа» приняло решение прекратить выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому заявлению предшествовала серия задержек рейсов в российских аэропортах и за рубежом. Росавиация назвала ситуацию в компании крайне сложной.

Согласно данным ведомства на 27 сентября, за границей остается около 38 тыс. клиентов «ВИМ-Авиа», сама авиакомпания, в свою очередь, называет цифру в 16 тыс. человек. Росавиация предложила план по вывозу всех этих пассажиров: регулярные рейсы за счет госбюджета поручили осуществить семи авиакомпаниям, в том числе «Уральским авиалиниям» и Red Wings (на это планируется выделить 200 млн руб.), чартерные рейсы должны будут осуществить туроператоры за свой счет.