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Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
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Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
Экономика, 07:50
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Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
Налогом на роскошное потребление, по мнению россиян, должны облагаться предметы дороже 4,5 млн руб., говорится в исследовании «Ромир»
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Стоимость предметов роскоши, которые можно было бы облагать специальным налогом, должна составлять 4,5 млн руб., говорится в обзоре исследовательского холдинга «Ромир» (есть у РБК). Социологи попросили 1800 россиян старше 18 лет из всех федеральных округов страны оценить, начиная с какой суммы допустимо взимать налог на роскошь.

4,5 млн руб. — усредненный результат. Подобные опросы «Ромир» также проводил пять лет и два года назад, и тогда этот показатель составлял 3,2 млн руб. Таким образом, минимальная планка роскошных, по мнению, граждан предметов, которые стоило бы обложить налогом, выросла на 40%. Инфляция нарастающим итогом с 2012 года по сентябрь 2017-го, как следует из данных Росстата, составила 62%.

«При этом треть россиян (33%) считает, что предметы стоимостью от 0,5 до 1 млн руб. уже должны облагаться специальным налогом. Еще чуть больше трети респондентов (37%) выступают за дополнительные налоги на предметы стоимостью от 1 до 5 млн руб. И каждый пятый опрошенный (21%) полагают, что налогооблагаемая стоимость предметов роскоши должна находиться в диапазоне 10–20 млн руб.», — отмечает «Ромир». В основном предметами роскоши россияне считают яхты (50% респондентов), элитную недвижимость (50%), частные самолеты (46%), эксклюзивные автомобили (39%), украшения и часы (33%); сумма не равна 100%, потому что респонденты называли несколько вариантов.

Понятия «налог на роскошь» в российском законодательстве нет, но в Налоговом кодексе, например, предусмотрен повышающий коэффициент к ставке для дорогих транспортных средств (сам налог считается как количество лошадиных сил, умноженное на региональную ставку). Коэффициент может увеличивать транспортный налог в зависимости от стоимости автомобиля и его новизны. Порядок увеличения может составить, например, 10% (повышающий коэффициент 1,1) для автомобиля стоимостью от 3 до 5 млн руб., выпущенного 2–3 года назад. Налог на автомобиль от 5 до 10 млн руб., выпущенный не более пяти лет назад, вырастет в два раза, а на автомобиль от 10 до 15 млн руб., выпущенный менее десяти лет назад, — втрое. Деньги от налога идут в бюджет региона.

В месяц российской семье из трех человек нужно 1,6 млн руб., чтобы жить «роскошной жизнью», следует из опроса «Ромир» (два года назад было 950 тыс. руб.). «Более половины россиян (53%) считают, что для роскошной жизни достаточно до миллиона рублей в месяц. Чуть более трети респондентов (36%) готовы уместить свои роскошные аппетиты в сумму от миллиона до трех. А каждый десятый респондент полагает, что роскошь начинается за порогом пяти миллионов», — указывают аналитики. В Москве и Санкт-Петербурге запросы по роскоши выше, чем в среднем по России, — 2,5 и 2 млн руб. в месяц соответственно.

Налог на «роскошное потребление» мог бы компенсировать снижение налогов на труд (страховых взносов), говорил год назад министр финансов Антон Силуанов. РБК направил запрос в Минфин.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: «Ромир» , исследование
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