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Рост инвестиций заставил ЦБ улучшить прогноз по экономике
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Рост инвестиций заставил ЦБ улучшить прогноз по экономике
Экономика, 17:17
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Рост инвестиций заставил ЦБ улучшить прогноз по экономике
Центробанк улучшил свой прогноз по росту ВВП в июле-сентябре — причиной стал, в частности, активный рост инвестиций
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Рост ВВП в третьем квартале 2017 года может достичь 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прогнозирует Центробанк в своем экономическом обзоре, опубликованном на сайте регулятора. Ожидания ЦБ улучшились на 0,4 п.п. — ранее он прогнозировал рост экономики на уровне 1,3-1,8%.

«В целом годовой темп прироста ВВП в III квартале 2017 г. будет выше, чем ожидалось ранее, и составит 1,7–2,2%. Это связано с более высоким (относительно предыдущего прогноза) годовым темпом прироста валового накопления», — говорится в сообщении регулятора. Росстат в своей методике определяет валовое накопление основного капитала как «расширенное понятие инвестиций в основной капитал». По оценке экспертов ЦБ, в апреле-июне этот показатель «увеличился как за счет вложений в основной капитал, так и за счет роста запасов материальных оборотных средств».

Но после роста во втором квартале динамика инвестиционной активности стала «неоднородной», указывает Центробанк. Росстат ранее оценил инвестиции в основной капитал во апреле-июне в 6,3%, что стало неожиданностью для рынка. Однако затем, как пишет ЦБ, «сократилось производство машин и оборудования, в основном за счет транспортных средств, а также электрооборудования».

«Это может указывать на то, что наблюдавшийся в мае-июне интенсивный рост производства инвестиционных товаров был связан с временными специфическими факторами, такими как размещение больших объемов заказов на отечественных предприятиях. Импорт машиностроительной продукции в июле также сократился. При этом значительно ускорился рост объема строительных работ», — указывают аналитики. Впрочем, свой прогноз по инвестициям в основной капитал в третьем квартале они все равно улучшили (он подразумевает рост на 4-5% в годовом выражении).

Минэкономразвития не давало прогноза по росту экономики в третьем квартале. По итогам года, как ожидает ведомство, ВВП вырастет на 2% — это самый позитивный взгляд среди аналитиков. Для сравнения — консенсус-прогноз 20 экспертов, который приводила Высшая школа экономики, по росту ВВП составляет 1,4% в этом году. ЦБ пока прогнозирует рост на 1,3-1,8%, однако обещает опубликовать уточненный прогноз в сентябре.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Центробанк , ВВП , прогноз
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