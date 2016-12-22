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Bloomberg узнал о плане обхода сирийских санкций через Россию
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Олег Макаров
Bloomberg узнал о плане обхода сирийских санкций через Россию
Фото: Atef Hassan / Reuters
Дамаск и Каракас планировали наладить поставки сирийской нефти в Венесуэлу в обход международных санкций, узнал Bloomberg. В схеме должна была участвовать российская компания-посредник

Дамаск и Каракас намеревались наладить экспорт сирийской нефти в Венесуэлу в обход введенного США и Евросоюзом в 2011 году нефтяного эмбарго в отношении Сирии. Посредником в схеме должна была выступать российская «компания-пустышка», которая, как планировалось, закупала бы нефть с большим дисконтом и поставляла бы ее через Россию на НПЗ в Арубу (государственное образование на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы), откуда нефтепродукты отправлялись бы на американские АЗС, узнал Bloomberg, изучив множество электронных писем, документов и поговорив с осведомленными лицами.

По данным агентства, план так и не был реализован, однако не исключено, что он все еще прорабатывается. Он полностью укладывается в международную стратегию бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, который превратил республику в союзника таких стран-изгоев, как Иран и Куба, рассуждает Bloomberg. Венесуэла остро нуждается в деньгах: из-за безответственного госуправления добыча нефти в стране упала до 30-летнего минимума, экономика пребывает в депрессии, а население регулярно выходит на массовые протесты.

Одна из ключевых ролей в этой схеме отводилась Вилмеру Руперти, венесуэльскому трейдеру, заработавшему свое состояние за счет близости к руководству страны. Бизнесмен подтвердил Bloomberg, что обсуждал этот план. По его словам, в начале 2012 года с таким предложением на него вышли сирийские чиновники. Руперти проявлял интерес к покупке НПЗ на Арубе, но в итоге предприятие было сдано в аренду венесуэльской нефтяной компании PDVSA. В письме от сентября 2012 года сирийскому послу в Венесуэле Гассану Аббасу трейдер объяснил, что суть схемы — в обходе бойкота, который был объявлен Сирии Соединенными Штатами и Евросоюзом. Предприниматель предлагал заключить пятилетний контракт на поставку 50–200 тыс. барр. нефти в сутки, а также на аренду нефтехранилища объемом 6 млн барр. Параметры сделки обсуждали сирийские и венесуэльские чиновники, а также сотрудники Citgo Petroleum — американского подразделения PDVSA, управляющего НПЗ, трубопроводами и терминалами в США.

PDVSA не ответила Bloomberg на запрос о комментарии. Представитель Citgo заявил агентству, что компания «не рассматривает и не будет рассматривать импорт сирийской нефти на НПЗ Citgo на Арубе». «Компания привержена соблюдению действующего законодательства, включая установленные США санкционные режимы, при управлении НПЗ Citgo на Арубе», — добавил представитель Citgo. Посол Аббас был недоступен для комментария Bloomberg.

49,9% акций Citgo с ноября 2016 года находятся в залоге у швейцарского трейдера «Роснефти» Rosneft Trading S.A., акции могли быть обеспечением кредита на $1,5 млрд от «Роснефти» в пользу PDVSA, следует из иска, поданного канадской компанией Crystallex, о котором писал РБК. В апреле члены комитета конгресса США по иностранным делам обратились к главе Минфина США Стивену Мнучину с призывом проверить сделку «Роснефти» и PDVSA, сославшись на то, что она может «дать России ощутимый контроль над шестым по величине НПЗ США и возможность влиять на цены на бензин для американского народа».

В середине мая Мнучин на слушаниях в сенатском комитете пообещал, что его ведомство изучит вопрос относительно того, что «Роснефть» может получить контроль над Citgo Holding. Тогда же глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания не собиралась и не собирается получать в управление Citgo. «Мы в рамках работы по покупке нефти в Венесуэле предоставили предоплату, получили объемы нефти, но для гарантирования оплаты попросили предоставить в залог акции Citgo <...> Собираться оперировать Citgo мы не хотели и не хотим», — сказал Сечин (цитата по «РИА Новости»). 

Теги
Роснефть, Сирия, эмбарго, Венесуэла, санкции США, санкции ЕС, Citgo
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