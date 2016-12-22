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Потери Украины от прекращения транзита газа оценили в $3 млрд в год
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Потери Украины от прекращения транзита газа оценили в $3 млрд в год
Украинский кризис, 14:43
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Потери Украины от прекращения транзита газа оценили в $3 млрд в год
По словам главы «Нафтогаза Украины», потеря такой суммы будет иметь «крайне негативные последствия» для страны
Фото: Danil Shamkin / Zuma / ТАСС

Отказ «Газпрома» от прокачки поставляемого в страны ЕС газа через территорию Украины обойдется Киеву в $3 млрд в год, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Потеря $3 млрд в год будет иметь крайне негативные последствия для всех нас», — сказал Коболев, выступая на международной конференции по вопросам нефтегазового комплекса Украины (цитата по ТАСС).

Осенью 2015 года занимавший тогда пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк оценивал потери страны в случае прекращения транзита российского газа в $2 млрд в год.

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В начале 2017 года Коболев признал, что сохранить транзит по территории Украины будет «очень тяжело», поскольку «очень мощный оппонент» делает европейцам «очень интересное предложение».

Выступая 24 октября, глава «Нафтогаза» подчеркнул, что гарантией сохранения транзита российского газа не станет даже привлечение к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины международного партнера. По словам Коболева, в приходе на Украину заинтересованы четыре иностранные компании, с которыми ведутся переговоры.

Летом 2016 года, когда объемы прокачки российского газа в Европу резко снизились, Коболев обвинял Россию в «банальном шантаже». Тем не менее по итогам года в целом объем транзита газа вырос на 23%, до 82,2 млрд кубометров против 67,1 млрд кубометров в 2015 году.

Однако поддерживать прокачку на таком уровне в дальнейшем в «Газпроме» считают неразумным — во-первых, в связи с планами по вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», по которому газ можно будет прокачать напрямую в Германию, а во-вторых, из-за намерений Украины повысить ставки платы за транзит газа.

В ноябре 2016 года коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что в случае победы украинской компании в споре с «Газпромом», который рассматривает Стокгольмский арбитраж, размер ежегодной платы за транзит вырастет на $4 млрд.

В конце апреля 2017 года глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил возможность сохранения небольших (порядка 15 млрд кубометров в год) объемов прокачки газа через Украину в граничащие с ней страны. Таким образом, объем транзита может быть сокращен более чем в пять раз. Настолько же, как ранее прогнозировал Коболев, может упасть в этом случае и стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Впрочем, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в мае 2017 года прогнозировал, что прекращение транзита в обеспечивающих рентабельность работы ГТС объемах (примерно 60 млрд кубометров в год) может и вовсе привести к ее разрушению.

«В случае снижения объемов транзита нам нужны будут деньги уже не на модернизацию ГТС, а на ее консервацию в лучшем случае. А в худшем у нас есть большой опыт порезки на металлолом индустриального потенциала страны в виде заводов, и я думаю, что в данном случае то же самое может произойти и с украинской газотранспортной системой: мы ее просто порежем и отправим на металл», — говорил Землянский (цитата по «РИА Новости»).

Срок действия контракта на прокачку российского газа по трубопроводам Украины истекает в 10:00 1 января 2020 года. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев обещал, что продлевать договор на невыгодных для себя условиях Россия не будет.

Автор: Евгений Калюков.
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