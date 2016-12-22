Минфин попросил Медведева разрешить жесткие валютные ограничения в кризис

Силуанов считает необходимым либерализовать валютный контроль, но наделить ЦБ и правительство правом вводить ограничения в кризисные периоды. Такие предложения изложены в письме министра Медведеву

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Глава Минфина Антон Силуанов направил главе правительства Дмитрию Медведеву предложения о «мерах по модернизации валютного контроля», они заключаются в либерализации валютного законодательства при наделении правительства и Центробанка правом вводить жесткие валютные ограничения в кризисные периоды. С копией документа ознакомилась газета «Ведомости», подлинность документа подтвердили два федеральных чиновника. Среди предложений по либерализации — освободить экспортеров от обязанности возвращать валютную выручку в Россию.

Что касается ограничений, Силуанов предлагает внести поправки в закон о валютном контроле в части операций между резидентами и нерезидентами. ЦБ и правительство необходимо наделить полномочиями обязать экспортеров продавать валютную выручку и получать разрешение на покупку валюты, требовать от них открытия специальных счетов для некоторых видов операций в валюте и резервировать деньги под эти операции.

Один из федеральных чиновников, имени и должности которого газета не приводит, пояснил, что Минфин предложил такие меры «на всякий случай», но власти еще обсуждают, что будет считаться таким случаем. В 2014 году был принят закон, позволивший правительству установить минимальную долю расчетов в рублях по экспортным операциям. В случае, если предложения Минфина будут реализованы, ограничения затронут тех, кто делает временные инвестиции в российские активы, отметил собеседник издания. Он допустил, что инвесторы могут отреагировать на ограничения негативно.

Другой источник издания рассказал, что в декабре 2014 года «на рынке просто не было валюты и президенту Владимиру Путину приходилось в ручном режиме обзванивать крупных экспортеров».

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила газете, что у главы правительства совещаний на эту тему не было, представитель Минфина отказался комментировать переписку с премьером, а оперативно получить комментарий от ЦБ изданию не удалось.

Рекомендация компаниям не оставлять валютную выручку за рубежом озвучил тогда же первый вице-премьер Игорь Шувалов, рассказывал РБК источник, близкий к одному из участников встречи Путина с российскими экспортерами. В середине декабря 2014 года в правительстве решили, что комиссия во главе с Шуваловым будет проводить ежедневный мониторинг по продаже валютной выручки. «Ведомости» отмечают, что в 2014 году первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила о контрпродуктивности валютных ограничен​ий.