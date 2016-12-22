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Путин предложил повысить зарплаты «неуказным» бюджетникам
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19:00
Евгений Калюков
Путин предложил повысить зарплаты «неуказным» бюджетникам

Владимир Путин

Фото: Павел Головкин / AP
Президент поручил правительству подготовить предложения по поводу индексации зарплат тех, кто не был упомянут в майских указах 2012 года

Президент России Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат россиянам, оставшимся пять лет назад «за бортом» так называемых майских указов о повышении зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы.

«Майскими указами были охвачены не все работники бюджетной сферы. У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет», — сказал Путин на прошедшем в Кремле совещании с членами правительства (цитата по «Интерфаксу»).

В связи с этим глава государства предложил провести индексацию зарплат для «неуказных» категорий бюджетников.

«Безусловно, с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов. Прошу правительство проработать варианты и представить предложения на этот счет», — сказал Путин, указав на необходимость не затягивать с решением этого вопроса и учесть его в ходе подготовки бюджета на 2018 год.

В рамках майских указов, подписанных Путиным 7 мая 2012 года в день своего очередного вступления в должность президента России, было предусмотрена индексация зарплат десяти категориям работников бюджетной сферы — врачам, среднему и младшему медперсоналу, учителям общеобразовательных школ, воспитателям детских садов и т.д.

При этом в 2012 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были вырасти к 2018 году до 200% от средних по регионам, зарплаты учителей школы, педагогов, работников культуры, соцработников — до 100%.

В то же время индексация зарплат части бюджетников (нянечки в детских садах, специалисты по реабилитации инвалидов и т.д.) майскими указами предусмотрена не была. В 2013 году власти Москвы оценивали соотношение «указных» и «неуказных» категорий бюджетников как 68 к 32%.

Говоря о повышении зарплат «указным» категориям бюджетников, Путин в среду, 24 мая, отметил, что «в целом заявленные обязательства исполняются». В то же время президент признал, что местами с исполнением обязательств возникают трудности.

«Рассчитываю сегодня услышать предложения по тому, что мы сделаем в самое ближайшее время, чтобы исправить ситуацию», — обратился к министрам глава государства.

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что правительство предпринимает все усилия для исполнения прописанных в майских указах положений о повышении зарплат работников образования, здравоохранения и культуры.

В начале мая 2017 года на сайте правительства был опубликован сводный отчет, согласно которому из 180 поручений президента Путина, которые необходимо было выполнить к маю 2017 года, правительство исполнило 165, или 91,7%.

Глава лояльной власти партии «Справедливая Россия» на заседании Госсовета 4 мая заявил, что хорошо жить бюджетники стали только «на бумаге».

«Указы о повышении зарплаты бюджетникам исполняются только в том случае, если врачи и учителя работают на 2–2,5 ставки», — отметил Миронов. 

Теги
майские указы, бюджетники
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