Трейдеры заявили о введении квот на ввоз российского масла в Турцию

Трейдеры заявили о введении ограничений на беспошлинный ввоз российского подсолнечного масла в Турцию. Эту информацию Кремль пока не подтвердил, однако участники рынка говорят квотах в диапазоне 15-30%

Турция ввела ограничения на ввоз подсолнечного масла из России, об этом заявляет исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, передает ТАСС.



По этим данным, Турция установила квоты на ввоз подсолнечного масла из России на уровне в 15-30%. «Мы на данный момент приняли решение дождаться официальной информации, однако трейдеры говорят о квотах в этом диапазоне», — пояснил глава союза, отметив, что «это разговоры по мотивам сегодняшней истории с зерном».



Как сообщалось ранее, под ограничение, помимо масла, попала и другая сельско-хозяйственная продукция: пшеница и кукуруза, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова директора «Совэкона» Андрея Сизова. По его словам, квотирование Турцией импорта российской сельхозпродукции связано с тем, что Россия не сняла запрет на турецкие томаты.



Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова прокомментировала ограничение Турцией на свободный ввоз российских продуктов, сообщает «Интерфакс». «По этому вопросу идут консультации по линии министров», — сказала она.



Пресс-секретерь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию об ограничении ввоза в Турцию пшеницы, однако о квотировании экспортируемого в турцию российского подсолнечного масла ему ничего не известно. «Действительно ограничения имеют место. Вы знаете, что сохраняются некоторые ограничения с российской стороны, по известным причинам, которые были весьма детально разъяснены президенту Турции в ходе недавних контактов в Сочи», — сказал Песков, отметив, что переговоры с турецкой стороной сейчас ведутся.



Путин и Эрдоган не договорились только о помидорах



Ранее сегодня, 24 мая, газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила , что Турция уже ввела новые ограничения для российских экспортеров зерна. По информации издания, Турция имеет систему защиты внутреннего рынка для всех стран. Это значит, что для поставки зерна в Турцию без пошлины, российские трейдеры должны получить лицензию. При этом Россия, по новым правилам, должна иметь 20–25% от всех выданных лицензий на импорт.



В Южном таможенном управлении в середине мая заявляли, что в среднем объемы экспорта пшеницы в месяц через юг России в Турцию в 2016 году составляли 213 тыс. т, в январе—апреле 2017 года — 163 тыс. т. По этим данным, объемы ежемесячных поставок зерна в этом направлении в среднем снизились на 23%.



Как ранее заявлял вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут решение Анкары может быть ответом на то, что Россия до сих пор не открыла свой рынок для томатов из Турции. «Приближается сезон урожая, и это чисто демонстративная акция, в отместку за помидоры», — предположил Корбут.

В начале мая президент России Владимир Путин и турецкий глава Реджеп Эрдоган встретились в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и вопрос отмены взаимных торговых ограничений. Тогда лидеры двух стран пришли к взаимному пониманию и договорились об отмене всех торговых санкций, не решенным остался только вопрос с поставками в Россию турецких помидоров.



В то же время запрет на поставки в Россию турецких помидоров пока останется в силе, сказал Путин, объяснив важность его сохранения интересами сельхозпроизводителей.



«Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться», — заявил тогда Путин.



Позднее, 21 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев и его турецкий коллега Бинали Йылдырым подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле между государствами.