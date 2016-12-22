Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Экономика
Трейдеры заявили о введении квот на ввоз российского масла в Турцию 17:11 Moody’s понизило кредитный рейтинг Китая впервые с 1989 года 08:22 В Венесуэле начала действовать новая система обмена валюты 02:17 Экономисты обнаружили в бюджетном плане Трампа «ошибку» на $2 трлн 00:19 Борис Титов подготовил жалобы бизнеса Путину 00:16 Желаемый доход российских семей вырос до исторического максимума Вчера, 20:22 Власти США представили бюджет с крупнейшим в истории сокращением расходов Вчера, 19:09 Борис Титов ответил Кудрину на «разоблачение опасных для экономики мифов» Вчера, 18:33 Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП России на 2017 год до 1,3% Вчера, 15:22 Минтруд назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами Вчера, 13:31 Правительство повысило стоимость маркировки сигарет Вчера, 13:02 Moody's повысило прогноз роста ВВП России до 1,5% 22 мая, 22:33 Проблемы с госзакупками помогли Крыму стать самым «экономным» регионом 22 мая, 22:04 Реальные доходы россиян в апреле упали на 7,6% 22 мая, 20:38 Россия пересмотрела список запрещенных белорусских поставщиков продуктов 22 мая, 20:10 Розничные продажи в России перестали падать впервые за два года 22 мая, 19:54 Кудрин разоблачил пять опасных для экономики мифов 22 мая, 13:03 В министерствах рассказали об экономии на бумаге и командировках 22 мая, 12:24 СМИ узнали о жалобах промышленности на резкий рост цен на электроэнергию 22 мая, 10:32 Цена нефти марки Brent впервые за месяц поднялась выше $54 22 мая, 06:43 Кабмин одобрил многократное увеличение участков для добычи нефти и газа 20 мая, 09:47
Лента новостей 17:13 МСК
«Калашников» ответил на сообщения о планах покупки доли Уралвагонзавода Бизнес, 17:08 Лучшие предложения рынка наличной валюты  17:00   USD НАЛ. Покупка 56,55 Продажа 63,30 EUR НАЛ. 63,25 63,31 Суд приговорил участника акции 26 марта в Волгограде к 1,5 годам условно Политика, 16:57 Патриарх Кирилл и Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга Общество, 16:54 Суд Испании приговорил Месси к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов Спорт, 16:46 В топ-2000 публичных компаний Forbes вошли 27 российских фирм Бизнес, 16:45 Лягушка в кипятке: как интеллигенция реагирует на «дело Серебренникова» Александр Морозов политолог Мнение, 16:35 Фридман прокомментировал мировое соглашение с газетой «Ведомости» Технологии и медиа, 16:34 Миронов вступился за Серебренникова во время получения ордена от Путина Общество, 16:29 В Бразилии шахтеры обнаружили изумруд весом 360 кг Общество, 16:27 Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России Общество, 16:25 На «Зенит Арене» полностью демонтировали газон Спорт, 16:21 Гильдия театральных режиссеров выступила с поддержкой Серебренникова Общество, 16:18 Володин сделал замечание депутатам фразой «Меньше слов — меньше срок» Политика, 16:17 Неспортивное поведение: почему популярная франшиза теряет партнеров Свое дело, 16:15 Власти Перми назвали вероятную причину обрушения части сцены на детей Общество, 15:53 ФСБ заявила о выявленных в группах Telegram планах террористов Политика, 15:42 Кремль уточнил слова Путина о лимите на легионеров в российском футболе Спорт, 15:40 Матвиенко допустила наказание родителей за участие детей в митингах Общество, 15:35 Стала известна дата прощания с внуком Иосифа Сталина Общество, 15:23 Для систем наведения вертолета Ка-52 применят «космические» наработки Технологии и медиа, 15:21 Роман Павлюченко ушел из «Урала» по семейным обстоятельствам Спорт, 15:15 Участник антикоррупционной акции Навального получил 1,5 года колонии Общество, 15:12 Глава Минкомсвязи рассказал о разработке закона о «гособлаке» Технологии и медиа, 15:12 Тайвань первой из азиатских стран может легализовать однополые браки Общество, 15:09 Путин призвал президента Македонии к конституционному разрешению кризиса Политика, 14:43 Никифоров не увидел оснований для досрочной отставки главы «Почты России» Технологии и медиа, 14:37 На голосование о сносе пятиэтажек подали более 20 судебных исков Политика, 14:35
Трейдеры заявили о введении квот на ввоз российского масла в Турцию
Материалы по теме «Ведомости» узнали о новом ограничении Турцией импорта российской пшеницы Турция сняла ограничения на ввоз российской пшеницы Путин назвал перебором надпись «масло убивает» Путин и Эрдоган не договорились только о помидорах
17:11
Ася Сотникова
Трейдеры заявили о введении квот на ввоз российского масла в Турцию
Трейдеры заявили о введении ограничений на беспошлинный ввоз российского подсолнечного масла в Турцию. Эту информацию Кремль пока не подтвердил, однако участники рынка говорят квотах в диапазоне 15-30%

Турция ввела ограничения на ввоз подсолнечного масла из России, об этом заявляет исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, передает ТАСС.

По этим данным, Турция установила квоты на ввоз подсолнечного масла из России на уровне в 15-30%. «Мы на данный момент приняли решение дождаться официальной информации, однако трейдеры говорят о квотах в этом диапазоне», — пояснил глава союза, отметив, что «это разговоры по мотивам сегодняшней истории с зерном».

Как сообщалось ранее, под ограничение, помимо масла, попала и другая сельско-хозяйственная продукция: пшеница и кукуруза, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова директора «Совэкона» Андрея Сизова. По его словам, квотирование Турцией импорта российской сельхозпродукции связано с тем, что Россия не сняла запрет на турецкие томаты.

Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова прокомментировала ограничение Турцией на свободный ввоз российских продуктов, сообщает «Интерфакс». «По этому вопросу идут консультации по линии министров», — сказала она.

Пресс-секретерь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию об ограничении ввоза в Турцию пшеницы, однако о квотировании экспортируемого в турцию российского подсолнечного масла ему ничего не известно. «Действительно ограничения имеют место. Вы знаете, что сохраняются некоторые ограничения с российской стороны, по известным причинам, которые были весьма детально разъяснены президенту Турции в ходе недавних контактов в Сочи», — сказал Песков, отметив, что переговоры с турецкой стороной сейчас ведутся.

Путин и Эрдоган не договорились только о помидорах

Ранее сегодня, 24 мая, газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила , что Турция уже ввела новые ограничения для российских экспортеров зерна. По информации издания, Турция имеет систему защиты внутреннего рынка для всех стран. Это значит, что для поставки зерна в Турцию без пошлины, российские трейдеры должны получить лицензию. При этом Россия, по новым правилам, должна иметь 20–25% от всех выданных лицензий на импорт.

В Южном таможенном управлении в середине мая заявляли, что в среднем объемы экспорта пшеницы в месяц через юг России в Турцию в 2016 году составляли 213 тыс. т, в январе—апреле 2017 года — 163 тыс. т. По этим данным, объемы ежемесячных поставок зерна в этом направлении в среднем снизились на 23%.

Как ранее заявлял вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут решение Анкары может быть ответом на то, что Россия до сих пор не открыла свой рынок для томатов из Турции. «Приближается сезон урожая, и это чисто демонстративная акция, в отместку за помидоры», — предположил Корбут.

В начале мая президент России Владимир Путин и турецкий глава Реджеп Эрдоган встретились в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и вопрос отмены взаимных торговых ограничений. Тогда лидеры двух стран пришли к взаимному пониманию и договорились об отмене всех торговых санкций, не решенным остался только вопрос с поставками в Россию турецких помидоров.

В то же время запрет на поставки в Россию турецких помидоров пока останется в силе, сказал Путин, объяснив важность его сохранения интересами сельхозпроизводителей.

«Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться», — заявил тогда Путин.

Позднее, 21 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев и его турецкий коллега Бинали Йылдырым подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле между государствами. 

Теги
Турция, Масло, продуктовое эмбарго, пшеница
Другие материалы РБК
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Мутко прокомментировал совет Путина
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Успешная бизнесвумен рассказала о "лучшем лекарстве от стресса"
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку