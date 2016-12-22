Бизнес-омбудсмен предложил сокращать налоги при росте их собираемости

России необходимо новое налогово-бюджетное правило, говорится в заключении на бюджет (есть у РБК), которое подготовили совместно аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Институт экономики роста (Титов возглавляет в нем наблюдательный совет), «Деловая Россия» и Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Нынешний принцип фискальной нейтральности, согласно которому добросовестным налогоплательщикам гарантируется неповышение налоговой нагрузки, «декларируется», но не соблюдается, уверены авторы. Этот принцип прописан в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на следующую трехлетку, он должен стать «основополагающим принципом любых возможных реформ и мер по настройке налоговой системы». Президент Владимир Путин еще в прошлом году поручал «рассмотреть предложения по настройке налоговой системы», вступить в силу они должны с 2019 года.
Но нагрузка не должна быть неизменной, считают в Институте экономики роста: ее надо снижать «с ростом собираемости налогов и обеления экономики». Обелению же будет способствовать улучшение администрирования налогообложения: маркировка, контрольно-кассовые аппараты, автоматизированная система контроля «НДС-2», ЕГАИС и так далее.
Механизм стимулирующего налогового правила, по задумке экспертов, должен выглядеть так: прирост налоговых поступлений сверх инфляции должен «возвращаться в экономику за счет снижения налоговых ставок и предоставления дополнительных льгот». «Проверка выполнения нового налогово-бюджетного правила должна проводиться при подготовке проектов бюджетов», — подчеркивают авторы.
У Минфина есть только бюджетное правило, которое позволяет перенаправлять в резервы сверхдоходы от продажи нефти. Если цена за баррель превышает $40, на дополнительные средства закупается валюта, которая копится на валютных счетах в ЦБ, в 2018 году она будет перечислена в Фонд национального благосостояния. Минфин неоднократно подчеркивал, что бюджетное правило — это «ключевой механизм снижения зависимости внутренних экономических условий от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры». Такая схема, отмечали в ведомстве, снижает зависимость рубля от цен на нефть и повышает эффективность бюджетной политики.
Заниженные доходы
Разработчики бюджета недооценивают ожидаемый объем налоговых поступлений из-за консервативного подхода к прогнозу по нефти и номинальному объему ВВП, уверены в Институте роста. Занижение доходов, по их оценке, составляет 9% в 2018 году и 12–15% в 2019–2020 годах. «Для консолидированного бюджета (с учетом внебюджетных фондов) масштабы недооценки доходной базы еще более значимы: 1,5 трлн руб. в 2018 году и 1,6–2,4 трлн руб. в 2019–2020 годах», — подчеркивают авторы. Из-за этого не полностью реализуется потенциал экономического роста, указывают они.