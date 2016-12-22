Бизнес-омбудсмен предложил сокращать налоги при росте их собираемости

В России нужно ввести новое налогово-бюджетное правило, предусматривающее снижение ставок налогов при росте поступлений от них, предлагают Борис Титов «Деловая Россия» и институт РАН

Борис Титов (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

России необходимо новое налогово-бюджетное правило, говорится в заключении на бюджет (есть у РБК), которое подготовили совместно аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Институт экономики роста (Титов возглавляет в нем наблюдательный совет), «Деловая Россия» и Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Нынешний принцип фискальной нейтральности, согласно которому добросовестным налогоплательщикам гарантируется неповышение налоговой нагрузки, «декларируется», но не соблюдается, уверены авторы. Этот принцип прописан в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на следующую трехлетку, он должен стать «основополагающим принципом любых возможных реформ и мер по настройке налоговой системы». Президент Владимир Путин еще в прошлом году поручал «рассмотреть предложения по настройке налоговой системы», вступить в силу они должны с 2019 года.

Но нагрузка не должна быть неизменной, считают в Институте экономики роста: ее надо снижать «с ростом собираемости налогов и обеления экономики». Обелению же будет способствовать улучшение администрирования налогообложения: маркировка, контрольно-кассовые аппараты, автоматизированная система контроля «НДС-2», ЕГАИС и так далее.

Механизм стимулирующего налогового правила, по задумке экспертов, должен выглядеть так: прирост налоговых поступлений сверх инфляции должен «возвращаться в экономику за счет снижения налоговых ставок и предоставления дополнительных льгот». «Проверка выполнения нового налогово-бюджетного правила должна проводиться при подготовке проектов бюджетов», — подчеркивают авторы.

У Минфина есть только бюджетное правило, которое позволяет перенаправлять в резервы сверхдоходы от продажи нефти. Если цена за баррель превышает $40, на дополнительные средства закупается валюта, которая копится на валютных счетах в ЦБ, в 2018 году она будет перечислена в Фонд национального благосостояния. Минфин неоднократно подчеркивал, что бюджетное правило — это «ключевой механизм снижения зависимости внутренних экономических условий от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры». Такая схема, отмечали в ведомстве, снижает зависимость рубля от цен на нефть и повышает эффективность бюджетной политики.