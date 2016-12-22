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Число не готовых к серой зарплате россиян достигло максимума с 2009 года
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Число не готовых к серой зарплате россиян достигло максимума с 2009 года
Экономика, 10:00
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Число не готовых к серой зарплате россиян достигло максимума с 2009 года
Россияне стали менее толерантны к теневой занятости — число граждан, не готовых работать за серую зарплату, достигло максимума с 2009 года, оценил SuperJob. На это повлияли кризис и дефицит кадров, объясняют эксперты
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

На работу с серой и тем более черной зарплатой оказались не готовы 38% россиян, свидетельствует опрос, который в октябре провел исследовательский центр рекрутингового сервиса SuperJob (есть у РБК). Аналитики ведут наблюдение с 2009 года, и за все это время доля россиян, согласных исключительно на белую зарплату, не достигала такого уровня. Она была стабильно ниже — в районе 30–35%, а после кризиса 2008 года — и вовсе 21%.

На такую динамику в последнее время повлияло два ключевых фактора, говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Первый — кризис, который показал, что перед работниками зачастую возникает задолженность, которую при неформальной занятости вернуть невозможно. Второй, продолжает Сафонов, — информация о том, что граждане, которые не имеют необходимого трудового стажа, не смогут оформить страховую часть пенсии.​

На снижение терпимости к серым зарплатам влияет публикация новостей о рисках работы в теневом сегменте, рассуждает руководитель направления денежно-кредитной политики Экономической экспертной группы Мария Иванова. Еще один фактор — ужесточение законодательства, считает она. Наконец, напоминает Иванова, сказывается дефицит на рынке труда, о котором не раз заявляли Минэкономразвития и Центробанк: сотрудники почувствовали, что за них идет конкуренция, благодаря которой они могут выдвигать требования по официальному трудоустройству. По данным HeadHunter, число вакансий в России этим летом достигло максимума за четыре года.

Россиян, согласных получать зарплату «в конвертах», все равно больше — 41%, но разрыв между согласными и несогласными сократился до минимума за все время наблюдений. Максимума число готовых к неформальным доходам граждан достигало в посткризисный период (60% в феврале 2009 года). Толерантность к неформальной занятости значительно ниже у женщин: из них 41% заявили о несогласии на серую зарплату и только 36% — о готовности к такой работе. У мужчин обратное распределение: 47% согласны и 33% — нет (остальные затрудняются ответить). В опросе участвовали 1600 человек старше 18 лет из 302 населенных пунктов во всех федеральных округах.

Впрочем, люди, которые заявляют, что не согласны на серую зарплату, на самом деле вполне могут устроиться на работу с неформальной занятостью, если им поступит такое предложение, добавляет Иванова: «Ответ [социологам] не всегда отражает поведение, когда люди попадают в такую ситуацию». Общественное мнение не сможет повлиять на компании и, как итог, снизить теневую занятость, уверен Сафонов: работодатель исходит только из своей ситуации и в любом случае сможет найти себе сотрудника на своих условиях.

Теневая доля зарплат россиян в последние годы снижается: по итогам 2016 года она составила 25,3%, писал РБК по данным Росстата. В то же время занятость в неформальном секторе в прошлом году, наоборот, выросла и составила 21,2% от общего количества занятых (или 15,4 млн человек). При этом, согласно данным рекрутинговой компании Hays и британского исследовательского центра Oxford Economics, гибкость российского рынка труда снижается, он стал более неповоротливым.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: рынок труда , серая зарплата
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