Moody’s снизило суверенный рейтинг Великобритании в ожидании Brexit

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании на одну ступень — с наивысшего Aa1 до Aa2 и изменило прогноз с негативного на стабильный. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Главными причинами снижения рейтинга эксперты назвали ожидание ослабления государственных финансов в связи с выходом страны из Евросоюза.
Кроме того, на фоне экономического спада ожидается усиление политического и социального давления на правительство. «С 2015 года правительству становится все труднее реализовывать целевые сокращения расходов, в частности, расходов на социальное обеспечение», — говорится в пресс-релизе.
Правительство также увеличило на 1 млрд фунтов стерлингов расходы на Северную Ирландию. В целом эксперты агентства считают, что дефицит бюджета в ближайшие годы останется на уровне 3-3,5% ВВП, а планы по его снижению до 1% ВВП к 2022 году останутся только на бумаге.
В феврале 2013 года агентство понизило кредитный рейтинг Великобритании наивысшего Aaa до Aa1 с прогнозом «стабильный».