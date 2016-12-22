Падение потребительских цен остановилось после трех недель

За неделю потребительские цены в России не изменились, тогда как на протяжении предыдущих трех недель Росстатом фиксировалась дефляция в 0,1% в неделю

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Впервые со второй половины июля Росстат не зафиксировал снижения общего уровня потребительских цен. Как следует из сообщения ведомства, за неделю с 15 по 21 августа они не изменились, хотя на протяжении предыдущих трех недель Росстат сообщал о дефляции в 0,1%.

Исчезновение дефляции произошло на фоне некоторого замедления снижения цен на плодоовощную продукцию. Если за вторую неделю августа овощи и фрукты подешевели в среднем на 3,8%, то за третью — только на 3,6%. При этом огурцы за неделю с 15 по 21 августа подорожали на 1,7%, тогда как неделей ранее Росстатом был зафиксирован их спад на 3,3%.

Кроме того, за третью неделю августа выросли (на 0,1–0,2%) цены на баранину, мясные консервы, вареную колбасу, сливочное масло, маргарин, сметану, сыры, хлеб, шоколадные конфеты и карамель, а также чай и рис.

В то же время цены на большинство видов овощей и фруктов продолжали идти вниз. Так, капуста подешевела сразу на 10,7%, картофель — на 6,7%, лук — на 7,7%, морковь — на 9,4%, а помидоры — на 7,8%.

Накануне, 22 августа, газета «Известия», ссылаясь на письмо Минэкономразвития, сообщила, что в ближайшие три месяца ожидается падение цен на фрукты и овощи на 79,6%. Однако затем выяснилось, что в документ вкралась ошибка и на самом деле ведомство ждет снижения цен только на 19,6%.

Розничные цены на бензин за неделю выросли на 0,1%, цены на дизельное топливо — не изменились.