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Доля не оформленных на основной работе россиян достигла рекорда
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Доля не оформленных на основной работе россиян достигла рекорда
Экономика, 14:31
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Доля не оформленных на основной работе россиян достигла рекорда
13,6% россиян трудятся на своей основной работе неофициально, говорится в исследовании РАНХиГС. Всего в теневую экономику вовлечено 44,8% граждан
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Доля россиян, которые неформально трудятся на своем основном месте работы, в 2017 году оказалась самой высокой за всю историю наблюдений (с 2003 года). Об этом свидетельствует исследование Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, поступившее в РБК.

Неофициально на основной работе трудится 13,6% всего занятого населения в России, следует из опроса РАНХиГС. Годом ранее таких было 11,7%. В 2003 году (тогда исследование было проведено впервые) — 8,6%, в 2006-м — 7,3%, в 2013 году — 11,9%.

Опрос проводился не каждый год. В этот раз социологи опросили 1,6 тыс. работающих россиян от 18 лет и старше в 35 регионах. Выборка отражает структуру занятости по основным видам экономической деятельности, опрос проводился методом личного интервью по месту работы или жительства, указывают авторы.

В целом доля работников, вовлеченных в некриминальный теневой рынок труда, в 2017 году составила 44,8%, или порядка 33 млн человек. Это те, кто не оформляет взаимоотношения с работодателями или уполномоченными органами при основной или дополнительной занятости. В их число также попадают те, кто официально трудоустроен, но получает часть зарплаты в конвертах. В 2016 году вовлеченность работников в теневую занятость составляла 40,3%, в 2013-м — 44,5%, в 2006 году — 45,1%. Исследование охватывает как граждан, имевших в последний год постоянную теневую работу, так и тех, кто взаимодействовал с неформальной экономикой эпизодически (всего несколько раз за год).

«Экономическая нестабильность последних трех-четырех лет отразилась на падении доходов большинства населения. Стремление граждан компенсировать снижение своего дохода, недостаточность предложений официального трудоустройства с достойной оплатой труда вынуждает многих людей к поиску заработка в обход государства. И если в разгар экономического кризиса (2015–2016 годы) снижение экономической активности граждан в официальной экономике сопровождалось небольшим падением рынка некриминальных «теневых» услуг или работ, то уже начиная с 2016 года социологические замеры отмечают оживление «теневого» сектора», — пишут авторы доклада.

По большей части наблюдающийся рост теневой занятости в 2017 году связан с увеличением числа граждан с неоформленной вторичной занятостью. Годом ранее таких было 30,4%, сейчас — 35,5%. Доля граждан, работающих официально, но получающих зарплату в конверте, увеличилась, хотя и незначительно — на 0,2 п.п., до 12,5%.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: теневая экономика , исследование , РАНХиГС
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