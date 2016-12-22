Нефть опустилась ниже $45 за баррель впервые с ноября 2016 года

В ходе торговой сессии баррель нефти Brent опустился ниже отметки $45. В последний раз нефть так стоила в ноябре 2016 года

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов опустилась ниже $45 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE. По состоянию на 20.00 мск цена фьючерса на нефть с поставкой в августе составляла $44,63. Падение составило 3% по сравнению с началом сессии. В предыдущий день торги закрылись на отметке $46,02.

Этот показатель является минимальным с 15 ноября 2016 года. Тогда стоимость Brent опускалась до $44,67 за баррель.

Биржевой курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос к рублю до 67,2 руб. по состоянию на 20:05. Курс доллара составил 60,3 руб./$1, по данным на 20:05.

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что снижение цен на нефть временное, к этому привели действия спекулянтов на рынке. В беседе с журналистами после собрания акционеров компании ​он выразил опасение резкого роста нефти в дальнейшем, передает корреспондент РБК.

«Мы все, в том числе и аналитики, и организации, считаем, что это присутствие спекулянтов. Рынок нефти растет. Мы сегодня увеличили продажи на рынке нефтепродуктов Европы. Американский рынок растет. Запасы, по данным ОПЕК, сократились. Не бывает чудес. То, что сегодня цена снижается, это присутствие спекулянтов», — сказал Алекперов.

Он заверил, что компании необходима стабильная цена, которая позволит сформировать инвестиционную программу.

Старший аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров полагает, что цена на нефть упала ниже $45 под действием многих факторов. Среди них — увеличение в мае-июне добычи нефти в некоторых странах как входящих в ОПЕК (Нигерия и Ливия), так и в странах Латинской Америки.

Помимо этого, на падение нефти, по его словам, влияет рост числа буровых установок в США и высокие запасы нефтепродуктов там же.

«Еще один факт — мы наблюдаем отсутствие падения экспорта нефти в мире на фоне действия соглашения о сокращении добычи. И это медленнее, чем ожидалось, сокращает разрыв спроса и предложения на нефтяное сырье в мире», — считает Нестеров.

По его прогнозам, в перспективе цена на нефть может еще упасть вплоть до $40 за баррель на фоне сохранения этих факторов в совокупности с действиями спекулянтов. Однако он подчеркивает, что спрос на нее в мире растет, поэтому, скорее всего, столько резкого падение цен не будет. К тому же летом должно вырасти потребление нефтепродуктов.

В целом, поясняет Нестеров, руководители нефтяных компаний смотрят на рынок с оптимизмом и ожидают роста цен в перспективе 2-3 лет. В этом году сохранится волатильность рынка. Во втором полугодии текущего года цены могут вернуться на уровень $50 за баррель, и такая цена может сохраниться по итогам года.

В конце мая страны-члены ОПЕК продлили сокращение добычи нефти до марта 2018 года. Россия также присоединилась к этому решению.