Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,12 57,63 EUR Нал. 69,83 69,16 USD Бирж. 57,80 -0,33 EUR Бирж. 69,36 -0,36 USD ЦБ. 58,13 +0,03 EUR ЦБ. 69,77 +0,09 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 4000,00 +107,30 ММВБ 2055,75 +0,33% РТС 1121,48 +1,15% Brent 56,17 +1,39% DJIA 22394,10 +0,10% Nasdaq 6448,17 -0,20% FTSE 7271,95 -0,05%
«Нафтогаз Украины» увеличил требования к России по Крыму до $5 млрд
Лента новостей
Путин рассказал о возможности россиян отмечать праздники круглый год 18:47, Общество Дума сохранит возможность приставов отбирать водительские права за долги 18:46, Политика Reuters узнал об интересе UniCredit к слиянию с Commerzbank 18:24, Финансы После выброса газа из скважины в Оренбургской области возбудили дело 18:10, Общество В Госдуме предложили выплачивать россиянам доходы от полезных ископаемых 18:07, Экономика «Нафтогаз Украины» увеличил требования к России по Крыму до $5 млрд 18:05, Экономика Автору ролика о Тинькофф Банке сменили статус на подозреваемого 18:02, Общество В Астрахани двух студентов оштрафовали по закону из «пакета Яровой» 18:02, Общество Вкусный пай: стоит ли сейчас вкладываться в открытые ПИФы 18:02, Деньги Оптический эффект: какие линзы для очков защищают глаза 17:54, Партнерский материал Ростовские присяжные признали «банду амазонок» виновной в 10 убийствах 17:45, Общество Акции UC Rusal достигли исторического максимума на бирже в Москве 17:38, Бизнес В Москве рядом с бизнес-центром нашли снаряд времен войны 17:38, Общество Стратегам — карты в руки 17:37, Пресс-релизы Захарова сочла актера Моргана Фримена жертвой «подставы» 17:36, Политика Цена нефти Brent из-за ураганов поднялась выше $56 впервые за полгода 17:34, Экономика Дворкович подтвердил переговоры о возможной покупке доли En+ Дерипаски 17:32, Бизнес Поклонская пояснила позицию «не смотрел, но осуждаю» из-за «Матильды» 17:28, Общество Как деятели кино выступали с критикой в адрес властей других стран 17:25, Фотогалерея  Минкультуры приветствовало поимку поджигателей машины адвоката Учителя 17:21, Общество Москалькова рассказала о 18 уголовных делах об исчезновении людей в Чечне 17:15, Политика Лукашенко объяснил отсутствие Путина на учениях «Запад-2017» в Белоруссии 17:12, Политика Власти Петербурга нашли место для сквера Довлатова 17:04, Общество Голодец заявила об «огромном» числе пожилых в России 17:02, Общество Арбитр матча чемпионата России «Тосно» — «Спартак» получил двойку 16:54, Спорт Синоптики пообещали москвичам продолжительное бабье лето 16:51, Общество В Бинбанке сообщили о продлении времени работы отделений на два часа 16:45, Финансы Ростовских шахтеров оштрафовали после обращения к Путину 16:41, Общество
«Нафтогаз Украины» увеличил требования к России по Крыму до $5 млрд
Экономика, 18:05
0
«Нафтогаз Украины» увеличил требования к России по Крыму до $5 млрд
«Нафтогаз Украины» в два раза увеличил финансовые требования к России за потерю активов в Крыму. Разбирательство идет в Гааге, среди национализированного имущества — «Черноморнефтегаз» и газотранспортная сеть Крыма
Фото: Максим Никитин / ТАСС

Государственный «Нафтогаз Украины» направил арбитрам Постоянного третейского суда в Гааге и российскому правительству как ответчику исковое заявление о возмещении убытков, понесенных в результате национализации его активов в Крыму, сообщил РБК представитель «Нафтогаза». Согласно опубликованному ранее в среду пресс-релизу компании, убытки группы «Нафтогаз» в результате «оккупации» Крыма оцениваются в $5 млрд.

Иск подан в рамках арбитражного производства, которое было инициировано «Нафтогазом» еще в октябре 2016 года. На тот момент украинская компания предварительно оценивала свои убытки в $2,6 млрд.

«Подаче искового заявления предшествовала комплексная работа по сбору доказательств, поиску свидетелей, обоснованию правовой позиции «Нафтогаза», привлечению экспертов, расчету размера исковых требований. Размер убытков считали международные эксперты, которые специализируются на консалтинге в нефтегазовой отрасли», — сказал РБК представитель «Нафтогаза». Представитель юрфирмы Covington & Burling, представляющей «Нафтогаз», пока не ответил на запрос РБК.

Арбитражный трибунал, сформированный при Постоянном третейском суде в Гааге, в июле 2017 года издал процессуальный приказ, установивший процессуальный график разбирательства. В соответствии с этим графиком «Нафтогаз» 15 сентября направил Российской Федерации и каждому из трех арбитров исковое заявление. Решение по делу ожидается до конца 2018 года, говорится в сообщении «Нафтогаза».

Два «Черноморнефтегаза»

Крымские активы «Нафтогаза» и его дочерних компаний были национализированы решением парламента Крыма 17 марта 2014 года, на следующий день после референдума о присоединении полуострова к России. В собственность Республики Крым перешло имущество добывающей компании «Черноморнефтегаз», включая буровые платформы на крымском шельфе в Черном море, а также объекты газоснабжения и газотранспортная сеть «Укртрансгаза», 100-процентной «дочки» «Нафтогаза». Крымские власти объясняли передачу собственности целями энергетической безопасности республики, «бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения».

Одним из истцов вместе с «Нафтогазом» как раз выступает одноименное украинское предприятие «Черноморнефтегаз». «После аннексии кто-то должен был знамя «Черноморнефтегаза» нести дальше. Поэтому в 2014 году «Нафтогаз» решил сохранить юридическое лицо для международных судов», — объясняла в недавнем интервью украинскому порталу LB.ua председатель украинского «Черноморнефтегаза» Светлана Нежнова. Она сказала, что в рамках сбора доказательств для международных судов ее сотрудники вместе с погранслужбой Украины «периодически выходят на кораблях к буровым [крымского «Черноморнефтегаза»], фиксируют, как они размещены, на каких месторождениях они работают, что происходит на морских стационарных платформах <…> опрашивают сотрудников нелегитимного «Черноморнефтегаза».

Россия не участвует и не признает спор

Арбитражное разбирательство было инициировано «Нафтогазом» на основании двустороннего российско-украинского соглашения о взаимной защите инвестиций от 1998 года. Арбитражный трибунал был сформирован без участия России, которая объяснила суду, что российско-украинское инвестиционное соглашение «не может служить основанием для формирования арбитража для урегулирования спора» и что она «не признает юрисдикцию международного арбитража при Постоянном третейском суде по рассмотрению спора». Такой же позиции Россия априори придерживается по всем спорам, инициированным украинскими компаниями в связи с потерей их инвестиций в Крыму (таких исков около десятка).

Одним из арбитров по иску «Нафтогаза» выступает швейцарский юрист Шарль Понсе, который участвовал в присуждении компенсации в $50 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа в деле против России.

Россия считает, что исковые требования украинских компаний не могут быть заслушаны, потому что эти инвестиции были осуществлены в период, когда Крым был частью Украины, и, следовательно, не подпадают под защиту по российско-украинскому инвестиционному соглашению. Юристы, опрошенные РБК, ранее отмечали, что эти арбитражные разбирательства уникальны, поскольку имеют дело с вопросом о применимости двустороннего соглашения о защите инвестиций к ситуации, когда территория сменила свою государственную принадлежность. «Примечательно, что для признания за истцом права на защиту на основании российско-украинского соглашения арбитрам как минимум требуется признать Крым российской территорией», — указывает партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

Тем не менее в пяти таких арбитражных процессах суды уже вынесли промежуточные решения в пользу украинских истцов (включая «Укрнафту» и Приватбанк), признав, что юрисдикция международного арбитража распространяется на эти споры. Если арбитражные трибуналы вынесут и окончательные решения, присуждающие истцам компенсации, Россия сможет оспорить их в национальных судах по месту арбитража, даже несмотря на неучастие в арбитражных разбирательствах, говорит Панич.

Автор: Иван Ткачёв.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: «Нафтогаз Украины» , Республика Крым , «Черноморнефтегаз»
Главное
Владельцы Бинбанка обсуждали с ЦБ возможную санацию в течение года Финансы
Материалы по теме
Аксенов заявил о передаче площадки форума «Таврида» Черноморнефтегазу Политика
Шредер предсказал сохранение Крыма в составе России при новом президенте Политика
Арбитраж в Гааге начал рассматривать иск «Нафтогаза» к России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку