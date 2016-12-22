Правительство потребовало от госкомпаний отчетов об иностранных «дочках»

Госкомпаниям предстоит отчитаться об активах, которыми они владеют в России через зарубежных «дочек», — такую директиву им разослало правительство. Власти хотят понять, как широко распространена эта практика, говорят источники РБК

Игорь Шувалов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Правительство попросило госкомпании отчитаться о российских активах, которыми они владеют через иностранные юрлица. Директива с соответствующим требованием за подписью первого вице-премьера Игоря Шувалова есть в распоряжении РБК.

Документ, утвержденный Шуваловым 25 августа, был направлен представителям интересов России в госкомпаниях и обязывает их в течение десяти дней инициировать заседания совета директоров, включив вопрос о таких активах в повестку. Свои отчеты госкомпании должны направить в Минэкономразвития в течение 30 дней с момента получения директивы, то есть к концу сентября. Пресс-служба Минэкономразвития переадресовала вопрос РБК в правительство, Росимущество не ответило на запрос, в секретариате Шувалова от комментариев отказались.

Речь идет об активах, которыми компании владеют через иностранные юридические лица, но которые при этом находятся на территории России. Первый отчетный период — 2016 год, и далее ежегодно. Источник РБК в Минэкономразвития говорит, что это поручение по сбору информации в рамках процесса деофшоризации, а также попытка понять, где компании оптимизируют налоги. «После получения информации от компаний она будет структурирована, на ее основе будет подготовлен доклад в правительство о том, как можно повысить налоговые платежи компаний в бюджет. Компании имеют право создавать зарубежные «дочки», но в каждом отдельном случае может понадобиться обоснование необходимости владения через них российскими активами», — сказал собеседник РБК. По его словам, информация пока не поступила в ведомство, она готовится.

Зачем нужна эта информация?

О том, что российские госкомпании надо выводить из офшоров, президент Владимир Путин заявил еще в 2011 году. «Никаких особых дедлайнов по деофшоризации в ближайшее время не подходит. Возможно, озабоченность госорганов связана с автоматическим обменом налоговой информацией, который должен начаться с 2018 года и по которому иностранные налоговые органы могут получить нежелательную для российских властей информацию», — напоминает старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей​ Еремин.

С точки зрения деофшоризации запрошенная правительством информация необходима для сбора данных о наличии подконтрольных иностранных компаний, которые могут стать налогоплательщиками, говорит руководитель налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. Но также, рассуждает он, это может быть связано с тем, что власти хотят понимать, какие компании могут оказаться под ударом за рубежом в связи с нестабильной политической ситуацией, и, соответственно, хотят исключить риски предъявления претензий к таким компаниям, блокировки их денежных средств или активов.

Директива — это определенный сигнал для госкомпаний, пояснил РБК источник в правительстве, первый шаг в деофшоризации иностранных активов госкомпаний. На первом этапе надо понять, насколько широко применяется такая практика, а потом будут приниматься меры стимулирования для перевода этих активов в российскую юрисдикцию, указывает он. Отчитаться об активах, зарегистрированных на иностранные юрлица, компании должны в ближайшее время, пояснил собеседник РБК.

Фото: Олег Яковлев / РБК

У кого из госкомпаний есть такие активы?

Директива разослана компаниям из соответствующего перечня Росимущества (спецперечень 91-р), в котором фигурируют «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Роснефтегаз», АЛРОСА, «РусГидро», Россельхозбанк, «Совкомфлот», Новороссийский морской торговый порт (НМТП), Объединенная судостроительная компания (ОСК) и т.д. — всего 50 наименований. Вопрос о предоставлении информации по активам, оформленным на зарубежных «дочек», был включен в повестку предстоящих или уже состоявшихся заседаний советов директоров «Ростелекома», «Транснефти», НМТП, АИЖК; Государственная транспортная лизинговая компания уже проголосовала за предоставление данных правительству, следует из соответствующих раскрытий этих компаний.

Масштаб использования госкомпаниями иностранных структур, которым принадлежат российские активы, пока неясен. Представитель РЖД сообщил РБК, что компания запросила у Минэкономразвития пояснения, касающиеся ряда положений директивы (в частности, уточнение критериев необходимого к декларированию имущества). После их получения компания предоставит перечень в установленном порядке, добавил он. По его словам, под критерии директивы подпадают две «дочки» РЖД — французская GEFCO (международная логистическая компания) и мальтийская Black Sea Ferries, которая занимается перевозками грузов в железнодорожно-паромных сообщениях в бассейнах Балтийского и Черного морей.

«Совкомфлот», НМТП, «Аэрофлот», «РусГидро», «Интер РАО» не ответили на запросы РБК. Представитель ОСК сказал, что в ее группе нет компаний, о которых просит сообщить правительство.

Инициатива правительства направлена на сбор информации о совместных предприятиях российских госкомпаний с иностранными инвесторами, полагает Еремин. «Во многих случаях такие СП создавались за рубежом и владели российскими активами. В ряде отраслей либо на законодательном уровне, либо по факту запрещено передавать мажоритарный пакет в активе иностранцам, поэтому госкомпании владеют более чем 50-процентными пакетами через иностранные СП», — отмечает он.

Например, в рамках стратегического партнерства «Роснефти» и американской ExxonMobil еще до санкций были учреждены совместные предприятия Tuapsemorneftegaz SARL и Karmorneftegaz SARL, зарегистрированные в Люксембурге, для проектов в Черном и Карском морях в России. «Роснефть» владеет в них мажоритарными долями. Источник РБК в «Роснефти» сказал, что поскольку директива есть, то после ее получения совет директоров будет созван, а вопрос рассмотрен. «Это чисто технический момент. Видимо, просто нужно время. Но решение об этом должен принимать «Роснефтегаз» как основной акционер «Роснефти», — пояснил собеседник РБК. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев директиву Шувалова не комментирует.

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