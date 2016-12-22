В МВФ оценили потери мировой экономики от коррупции

Ежегодно мировая экономика теряет из-за взяточничества от $1,5 трлн до $2 трлн, подсчитали в МВФ. Это, как отметила глава организации Кристин Лагард, сопоставимо с 2% мирового ВВП и «представляет собой только верхушку айсберга»

Кристин Лагард (Фото: Jose Luis Magana / AP)

Коррупция ежегодно выводит из мировой экономики от $1,5 трлн до $2 трлн, или 2% мирового ВВП, говорится в опубликованном на сайте Международного валютного фонда (МВФ) заявлении главы организации Кристин Лагард.

Эти суммы, как уточняется в сообщении Лагард, «представляют собой только верхушку айсберга», и «долгосрочные последствия идут гораздо глубже».

«Никто из нас не шокирован — мы знаем, что коррупция является проблемой, и мы пытаемся что-то с этим сделать», — отмечается в заявлении. Бороться с коррупцией Лагард предлагает, основываясь на принципах «прозрачности».

«Подумайте о том, что правительство тратит деньги налогоплательщиков на гламурный, но ненужный новый конференц-центр, скрытая цель [приобретения] которого заключается в том, чтобы генерировать откаты», — проиллюстрировала свою мысль глава МВФ, добавив, что со временем средства, выделенные изначально на образование или здравоохранение и перенаправленные впоследствии на другие цели, укрепляют неравенство и ограничивают и возможность улучшения оплаты труда», и шанс на лучшую жизнь для граждан.

«Поскольку этот тип коррупции становится институционализированным, недоверие к правительству растет и отравляет способность нации привлекать прямые иностранные инвестиции», — добавила Лагард.

Суммы, которые мировая экономика ежегодно теряет из-за коррупции в государственном секторе, согласно данным МВФ, остались неизменными с мая 2016 года. Тогда Лагард также оценивала их в $1,5–2 трлн, заметив также, что «в то время как прямые экономические издержки от коррупции хорошо известны, косвенные потери могут быть еще более существенными».