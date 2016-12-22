Греф констатировал неэффективность поддержки малого бизнеса в России

Россия допустила много ошибок, негативно повлиявших на развитие малого бизнеса, заявил Герман Греф. Теперь, по его мнению, властям нужно решиться на радикальные меры по его поддержке

Герман Греф (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В России много занимаются поддержкой малого бизнеса, но его доля в экономике по-прежнему составляет около 20%, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе форума «Опоры России», который проходит в понедельник, 18 сентября, в Москве, передает корреспондент РБК.

«Это говорит о том, что мы что-то недостаточно делаем для развития малого бизнеса», — сказал Греф. «Я думаю, что мы должны признать тот факт, что все эти усилия не приносят достаточно эффективности, которую хотелось бы видеть всем нам. Нам нужно решиться на какие-то радикальные шаги. Радикальные шаги по снижению административных барьеров и поддержку малого бизнеса», — отметил глава Сбербанка.

В России уже допустили «слишком большое количество ошибок» в отношении малого бизнеса, рассказал Греф. В частности, он отметил рост социальных отчислений, из-за которого, по словам главы Сбербанка, был потерян миллион малых предпринимателей. Другие ошибки — ранний вывод предпринимателей с упрощенной системы налогообложения, изменение порога для перехода на такую систему, сказал Греф.

Такие ошибки повторять больше нельзя, «не надо больше экспериментировать» в отношении малого бизнеса, добавил он.

Позицию Грефа в ходе пленарной сессии поддержал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он заявил, что правительство работает над мерами по стимулированию развития бизнеса и предоставлению ему большей свободы в экономике. Свобода для предпринимателей, считают в правительстве, должна стать ответом на санкции со стороны западных стран, пояснил он. «Мы этим занимаемся. Могу ли я сказать, что мы этого добились — нет, конечно, это будет неправда. Но страна тяжелая, 30 лет [всего] предпринимательству», — отметил Шувалов.

Сейчас в России создана экосистема для развития микробизнеса, но для малого и среднего бизнеса таких условий нет, сказал РБК президент «Опоры России» Александр Калинин. В России 5,7 млн предприятий микро-, малого и среднего бизнеса, и 5,4 млн из них приходится на микроуровень, отметил он. Нужно «разомкнуть круг», препятствующий росту микропредприятий, за счет снижения административного давления (как проверок, так и отчетности) и роста доступности финансирования, уверен Калинин.

Выступая на дискуссии в рамках Восточного экономического форума 7 сентября, Греф заявил, что малый бизнес — это «во многом фабрика по отмывке доходов, полученных незаконным путем». Отвечая на эту реплику, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов попросил Грефа «не наезжать на малый бизнес»: ситуация, о которой говорил глава Сбербанка, по мнению бизнес-омбудсмена, сложилась из-за постоянных проверок и требований к предпринимателям.