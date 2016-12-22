Сечин рассказал о влиянии санкций на «Роснефть»

Игорь Сечин Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Санкции оказали существенное влияние на финансовые показатели «Роснефти», в частности, на ее капитализацию, однако несмотря на это, компания адаптировалась к ограничениям, заявил глава нефтяной госкомпании Игорь Сечин

Санкции, введенные в отношении деятельности «Роснефти» некоторыми европейскими странами и США, оказали существенное влияние на капитализацию компании. Об этом рассказал ее глава Игорь Сечин на пресс-конференции в Берлине, которая прошла по случаю открытия офиса «Роснефти» Rosneft Deutschland в Германии, передает «РИА Новости».

Он также отметил, что в настоящее время пока бесполезно обсуждать перспективы снятия санкций, «Роснефть» успела адаптироваться к ним и работает без нарушения законов, хотя имеет возможности легитимно обойти санкции.

​Глава компании также отметил, что компания продолжает считать санкции противозаконными, а отрицательные решения судов не остановят «Роснефть» от подачи новых исков. Также Сечин назвал комфортным уровень, на котором находится долговая нагрузка компании в настоящее время, «тем более для компании под санкциями».

Фундаментальная стоимость «Роснефти» составляет около $100 млрд, а через три-четыре года, в случае отмены санкций, этот показатель возрастет до $130–150 млрд. Согласно данным Московской биржи на 17:32 мск на четверг, 18 мая, общая капитализация «Роснефти» составляет 3,233 трлн руб.

Говоря в целом о деятельности компании в условиях экономической обстановки в России, Сечин подчеркнул, что «Роснефть» уверенно чувствует себя, несмотря на волатильность курса рубля. При этом на улучшение показателей «Роснефти» оказала влияние девальвация рубля. «Часть рублевых затрат мы эффективно используем на обеспечение этой эффективности. Но даже при курсе 30 руб. за доллар наши затраты будут равны порядка $4,1 за баррель», — заявил Сечин.

Ресурсы российской нефтяной компании, добавил Сечин, позволяют работать без дополнительных вложений в геологоразведку еще 22 года. «Даже в условиях волатильности на рынках мы достаточно уверенно будем себя чувствовать. Я еще раз обращу ваше внимание на объем ресурсной базы. В случае необходимости мы без проведения крупных капитальных вложений, без геологоразведки с этой ресурсной базой без уменьшения добычи можем работать 22 года », — добавил он.

В начале мая «Роснефть» отчиталась по МСФО за первый квартал 2017 года. Согласно опубликованным данным, чистая прибыль компании, которая относится к акционерам, выросла на 8,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 13 млрд руб. Компания объяснила, что рост прибыли был зафиксирован «при значительном негативном влиянии курсовых разниц от укрепления курса рубля».