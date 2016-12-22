«Коммерсантъ» узнал о нехватке средств на господдержку ипотеки

В феврале-апреле 2017 года на реструктуризацию проблемных ипотечных кредитов в рамках государственной программы было подано более 30 тыс. заявок, сообщает газета «Коммерсантъ». Однако заемщики не получат помощь, поскольку выделенные 4,5 млрд руб. уже распределены.
По плану программа должна была работать до 31 мая, и именно на эту дату ориентировались заемщики, которые собирали документы. Однако существовало условие, что программа прекратит свое действие по мере полного израсходования средств.
При этом гражданам, заявки которых не будут удовлетворены, не компенсируют затраты, которые они понесли при сборе необходимых документов, в том числе платных справок из Единого государственного реестра недвижимости.
Программа помощи ипотечным заемщикам начала работать в апреле 2015 года. Она предусматривала реструктуризацию проблемной ипотеки по ставке не выше 12% годовых. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию должно было компенсировать банкам часть ежемесячного платежа заемщику, каждый из которых мог рассчитывать на государственную помощь в размере не более 600 тыс. руб.
Как рассказала газете заместитель председателя Абсолют-банка Татьяна Ушкова, люди не торопились подавать заявки, в том числе исходя из высказываний чиновников касательно возможного продления программы. Однако, по данным «Коммерсанта», единой позиции относительно целесообразности продления программы и выделения дополнительных средств у ведомств нет.Издание отмечает, что среди рассчитывавших на продление программы были и те, кто сознательно прекратил обслуживание кредитов, рассчитывая на льготные условия погашения. «Теперь им придется не только вернуться к обслуживанию долгов, но еще и погасить набежавшие штрафы и пени», — заявил собеседник газеты в одном из банков.