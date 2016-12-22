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Госаудитор назвал вопиющим отсутствие расчета дивидендов «Роснефтегаза»
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Госаудитор назвал вопиющим отсутствие расчета дивидендов «Роснефтегаза»
Экономика, 13:25
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Госаудитор назвал вопиющим отсутствие расчета дивидендов «Роснефтегаза»
Минфин и Счетная палата на обсуждении бюджета в Думе поспорили о доходах от дивидендов госкомпаний. Аудитор Счетной палаты назвал вопиющим отсутствие в проекте бюджета расчетов о поступлениях от «Роснефтегаза»

Аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, проходящем во вторник, 17 октября, поднял вопрос об отсутствии в документах Минфина расчетов по прогнозным поступлениям дивидендов от «Роснефтегаза».

«Я хотел бы поднять вопрос, который возник у депутатов, он касается доходов по дивидендам. Разночтения между Минфином и главным распорядителем, администрирующим анализ дохода (Росимущество. — РБК), составляет по 2018 году 207,5 млрд руб., по 2019-му — почти 244 млрд руб., по 2020-му — 254 млрд руб. Такую же картину мы констатировали в прошлом году», — сказал аудитор. В частности, отклонение по «Газпрому» в сумме за три года составляет 190 млрд руб., по «Транснефти» — 252 млрд руб., по «Роснефтегазу» — 175 млрд руб. (соответствующие прогнозы Росимущества ниже, чем заложено в проекте бюджета).

«Я считаю вопиющим, что «Роснефтегаз» вообще не дал никаких показателей для расчетов, кроме чистой прибыли по владению акциями «Газпрома». Собственно такой компании, как «Роснефть», в расчетах вообще не присутствует. То есть она либо убыточная, либо не собирается ничего платить», — заявил Рохмистров.

Заместитель министра финансов Владимир Колычев ответил аудитору, что разница в расчетах по поступлениям от «Роснефтегаза» вызвана недосчетом со стороны Росимущества. По его словам, Росимущество не учитывает прибыль «Роснефти», а Минфин учитывает. Госаудитор не согласился: по его словам, в документах Минфина таких данных нет.

Ранее Счетная палата сообщила в заключении на проект бюджета, что «Роснефтегаз», прибыль которого формируется за счет дивидендов от владения пакетами акций «Газпрома» (11%) и «Роснефти» (50%), не представил в Росимущество и Минфин прогнозов своей чистой прибыли в 2018–2020 годах, а расчет дохода от владения акциями представил только по «Газпрому», но не по «Роснефти». Росимущество владеет 100% акций «Роснефтегаза».

В этом году, в отличие от прошлого, Минфин не раскрыл в материалах к проекту бюджета предполагаемый размер дивидендов конкретных госкомпаний. Их раскрыла в своем заключении Счетная палата, не приведя цифр только по «Роснефтегазу». Нужно отметить, что прогноз Минфина по «Роснефтегазу» явно выведен по остаточному принципу — около 55,6 млрд руб. Расчеты по «Роснефтегазу» носят гриф «для служебного пользования».

Спорная схема

Рохмистров заявил, что схема выплат дивидендов, на которую ориентируется Минфин, в целом противоречива: с одной стороны, в бюджет закладываются прогнозные поступления, исходя из предположения, что госкомпании отдадут государству 50% чистой прибыли, с другой стороны, «какая будет директива акционеров, так и будут заплачены дивиденды». Это вызывает удивление, отметил аудитор, поскольку все решения о снижении дивидендных выплат принимаются правительством.

«На сегодняшний день нет нормативного документа, определяющего 50% [выплаты дивидендов госкомпаниями из расчета 50% от чистой прибыли]. У Минфина есть резервы, но сейчас вы снижаете планку по дивидендам до уровня показателей, которые прогнозировал главный распорядитель [Росимущество], по прошлому году была такая же коллизия», — сказал Рохмистров. В 2017 году Минфин закладывал в бюджет прогноз по дивидендам исходя из того, что все госкомпании отдадут 50% от чистой прибыли, но в итоге недосчитается почти 250 млрд руб., потому что крупнейшие плательщики дивидендов выплатили менее 50%.

Глава комитета Андрей Макаров прервал дискуссию, заявив, что комитет по бюджету не место для выяснения отношений. «Вы высказываете позицию и правительство [высказывает], а дальше депутаты принимают решение. Споры за этим столом не нужны, поэтому высказывайте позицию, причем не свою, а своего ведомства. Вообще ваше ведомство давало конкретное заключение», — сказал он представителю Счетной палаты.

Замминистра финансов завершил спор, пояснив, что Минфин применяет универсальный подход. «Прогноз прибыли, исходя из которого мы считали дивиденды, основан на прогнозах независимых аналитиков, чтобы избежать субъективных суждений. И мы применили универсальные 50% для всех компаний. Именно с этим связаны различия с прогнозом Росимущества. Мы считаем, что такой подход более верный», — сказал Колычев.

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: Минфин , Счетная палата , «Роснефть» , «Роснефтегаз»
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