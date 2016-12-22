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Инвестиции в России за полгода выросли почти на 5%
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Инвестиции в России за полгода выросли почти на 5%
Экономика, 17 авг, 17:47
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Инвестиции в России за полгода выросли почти на 5%
Рост инвестиций в январе—июне достиг почти 5%, сообщил в четверг Росстат. Именно он способствовал ускорению экономики, считает эксперт
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Рост инвестиций в основной капитал в январе—июне составил 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из опубликованных в четверг Росстатом данных; в номинальном выражении их размер составляет 5,7 трлн руб.

Росстат публикует длинные ряды данных по инвестициям лишь в годовом выражении, что затрудняет корректное сопоставление данных за шесть месяцев. Вложения в основной капитал падали три года подряд: в 2014 году снижение составило 1,5%, в 2015-м — 10,1%, а в 2016-м — 0,9%. В месячном выражении Росстат динамику по инвестициям не публикует, последние доступные квартальные данные — за январь—март, когда инвестиции выросли на 2,3% к соответствующему периоду прошлого года. Судя по данным за полугодие, рост во втором квартале может составить более 6% год к году, оценивает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Шокирующие инвестиции

Сильный рост инвестиций оказал «шоковое» воздействие на ВВП — именно он помог экономике ускориться до 2,5% в годовом выражении во втором квартале, написал в обзоре главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой. «На наш взгляд, опубликованные данные ставят под сомнение идею о восстановлении, основанном на потреблении, для нас это скорее выглядит как восстановление, основанное на инвестициях с некоторым участием потребления», — отметил Полевой.

Данные по инвестициям корректны, доверять им можно, это свидетельство постепенного восстановления экономики, говорит заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимир Бессонов. Растет производство инвестиционных товаров, например строительных материалов, по которым наблюдался длительный спад, теперь перешедший в оживление, отмечает эксперт. Он проводит аналогию с поведением домохозяйств, для которых аналогом инвестиций может выступать покупка автомобилей. «Производство легковых автомобилей тоже постепенно растет», — напоминает Бессонов. Другой косвенный признак — рост импорта, значительную часть которого составляют товары инвестиционного назначения, добавляет собеседник РБК. Импорт, по данным Росстата, растет с августа прошлого года, в первом полугодии 2017-го он увеличился на 27,4% к тому же периоду прошлого года.

Это «ожидаемое» оживление в инвестициях, подтверждает Крылова, оно произошло «за счет плавного смягчения условий банковского кредитования предприятий, улучшения финансового положения компаний в целом и укрепления рубля». Впрочем, аналитики банка ждали менее позитивных данных — примерно плюс 3,5–4%, отмечает она. Экономика адаптировалась, компании отчитывались о высокой прибыли (чистая прибыль организаций за январь—май составила 4 трлн руб., по данным Росстата), поэтому рост инвестиций вполне закономерен, рассуждает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин. В дальнейшем устойчивый рост инвестиций продолжится, хотя и будет медленнее — в следующем году он составит порядка 3%, прогнозирует аналитик.

База ожиданий

Рост частных рыночных инвестиций — базовая идея плана правительства по ускорению экономического роста, говорил министр экономического развития Максим Орешкин. По его мнению, способствовать этому должны экономическая предсказуемость и «формирование взаимного доверия между бизнесом и государством». Рост инвестиций в 2017 году, по официальным ожиданиям Минэкономразвития, должен составить 2% и держаться вблизи этого уровня в следующие три года (по базовому сценарию прогноза социально-экономического развития). Реформы, как ожидает ведомство, должны ускорить рост инвестиций до 3,9%, 6,8% и 9,8% в 2018–2020 годах соответственно.

Данные Росстата говорят о том, «что восстановление инвестиционного спроса на протяжении 2017 года будет происходить опережающими темпами», сказал РБК представитель Минэкономразвития. «Этому способствуют улучшение настроений бизнеса, значительный объем свободных денежных средств, находящихся в распоряжении у компаний, а также эффект низкой базы последних трех лет», — поясняет ведомство.

Рост инвестиций и правда должен стать главным драйвером ВВП (ранее эту роль брало на себя потребление), отмечал председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР готовит экономическую программу для президента) Алексей Кудрин. Но этот фактор будет ускорять экономику лишь в ближайшие годы, оговаривался он, затем на первое место должна выйти производительность труда. По ожиданиям ЦСР, доля инвестиций в ВВП должна вырасти с 18,3% в 2016 году до 22,4% в 2025-м.

ВВП за январь—июнь вырос на 1,5% к первому полугодию прошлого года, также оценил в четверг Росстат. В июле на 1,1% выросла промышленность (ее рост замедлился после скачка в мае—июне), на 1% — оборот розничной торговли. В то же время реальные доходы населения продолжили сокращаться (на 0,9%) после остановки падения, которая была в июне.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Росстат
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