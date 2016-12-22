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Медведев рассказал об интересе зарубежных инвесторов вопреки «изоляции»
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Медведев рассказал об интересе зарубежных инвесторов вопреки «изоляции»
Экономика, 12:54
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Медведев рассказал об интересе зарубежных инвесторов вопреки «изоляции»
Несмотря на попытки изолировать экономику России, иностранные инвесторы заинтересованы в российском рынке, заявил Дмитрий Медведев. По зарубежным инвестициям сильно ударили санкции, говорил ранее Алексей Кудрин
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Ключевые экономические показатели России демонстрируют положительную динамику, несмотря на попытки изолировать страну, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), передает корреспондент РБК.

Рост наблюдается в ВВП, экспорте, импорте, перечислил глава правительства: «Мы можем уверенно констатировать, что российская экономика вошла в фазу роста. Это происходит на фоне рекордно низкой инфляции, она все больше соответствует тем рамкам, которые характерны для развитых стран». По итогам года инфляция может составить чуть более 3%, сказал Медведев (Минэкономразвития прогнозирует 3,2%). Эти «позитивные изменения» — результат антикризисной работы правительства, поддержки ключевых отраслей, считает премьер, а также эффективной бюджетной политики.

«Несмотря на попытки экономической изоляции нашей страны, усиливается интерес к сотрудничеству с Россией и зарубежных инвесторов. За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Весомый вклад в это внесли как раз участники нашего комитета по иностранным инвестициям», — заявил Медведев. Представители КСИИ реализуют в России более 20 инвестпроектов, «от энергетики до цифровой экономики», — это «миллиарды рублей», за все время существования консультативного совета его участники вложили в Россию более $165 млрд, добавил он.

По иностранным инвестициям в России сильно ударили санкции, говорил на прошлой неделе председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. За последние годы инвестиции снизились в семь раз, указывал он: «У нас прямые иностранные инвестиции перед кризисным 2009 годом и сразу после него доходили до $70 млрд в год. В этом году будет, скорее всего, $10 млрд. Это заметное изменение. Такие изменения, потому что санкции влияют».

Медведев рассказал, что зарубежные инвестиции в России разгоняет улучшение бизнес-условий, а именно продвижение в рейтинге Doing Bussiness до 40-го места. Этого удалось добиться благодаря удешевлению подключения к электросетям, сокращению сроков госрегистрации прав на недвижимое имущество, упрощению получения разрешения на строительство и так далее, поделился он.

Премьер также рассказал инвесторам из-за рубежа, что правительство поддерживает несырьевой экспорт (например, предлагает обнулить НДС при экспорте). Власти, по его словам, в целом исполнили обязательства по неповышению налогов, данные несколько лет назад. «В принципе, такой политики наше государство собирается придерживаться и в будущем», — сказал Медведев.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Дмитрий Медведев , антироссийские санкции , прямые иностранные инвестиции
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