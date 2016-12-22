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Венесуэла сменила доллары на юани в ценниках на нефть
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Венесуэла сменила доллары на юани в ценниках на нефть
Экономика, 10:55
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Венесуэла сменила доллары на юани в ценниках на нефть
Каракас начал номинировать цены на нефть для продажи за рубеж в юанях. Ранее президент страны Николас Мадуро пообещал освободить Венесуэлу от диктата доллара. Это произошло после введения новых санкций США
Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Власти Венесуэлы опубликовали цены на нефть, которую они продают на внешних рынках, в юанях, сообщает Reuters. В министерстве нефти заявили, что пошли на этот шаг, чтобы покончить с «тиранией доллара».

«Этот формат цены стал результатом объявленной 7 сентября президентом Николасом Мадуро стратегии по освобождению страны от тирании доллара», — цитирует агентство заявление министерства нефти Венесуэлы.

По данным агентства, в конце недели баррель венесуэльской нефти стоил 306,26 юаня, что эквивалентно $46,76.

Ранее в четверг, 14 сентября, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники рассказала об указании правительства Венесуэлы нефтяным трейдерам. Они должны прекратить расчеты в долларах начать указывать в инвойсах цену на нефть в евро.

Собеседники издания рассказали, что государственная нефтяная компания PDVSA обратилась к своим партнерам в частном секторе, чтобы они открыли счета в евро и конвертировали имеющиеся средства в эту европейскую валюту.​

Отказ от расчетов в долларах — попытка Каракаса обойти санкции, которые в конце августа ввели США. Вашингтон запретил сделки с ценными бумагами PDVSA и с новыми выпусками гособлигаций Венесуэлы.

О планах освободиться от доллара в расчетах с внешним миром президент Николас Мадуро объявил 7 сентября. «Венесуэла введет новую международную платежную систему и создаст валютную корзину для освобождения от доллара», — заявил венесуэльский лидер. Мадуро уточнил, что намерен создавать валютную корзину из свободно конвертируемых валют, в том числе юаня, иены и рупии.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых финансовых санкций против Венесуэлы, предусматривающих запрет на операции с новыми госбондами, а также акциями нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Венесуэла , Николас Мадуро , продажа нефти
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