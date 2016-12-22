Венесуэла сменила доллары на юани в ценниках на нефть

Власти Венесуэлы опубликовали цены на нефть, которую они продают на внешних рынках, в юанях, сообщает Reuters. В министерстве нефти заявили, что пошли на этот шаг, чтобы покончить с «тиранией доллара».
«Этот формат цены стал результатом объявленной 7 сентября президентом Николасом Мадуро стратегии по освобождению страны от тирании доллара», — цитирует агентство заявление министерства нефти Венесуэлы.
По данным агентства, в конце недели баррель венесуэльской нефти стоил 306,26 юаня, что эквивалентно $46,76.
Ранее в четверг, 14 сентября, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники рассказала об указании правительства Венесуэлы нефтяным трейдерам. Они должны прекратить расчеты в долларах начать указывать в инвойсах цену на нефть в евро.
Собеседники издания рассказали, что государственная нефтяная компания PDVSA обратилась к своим партнерам в частном секторе, чтобы они открыли счета в евро и конвертировали имеющиеся средства в эту европейскую валюту.
Отказ от расчетов в долларах — попытка Каракаса обойти санкции, которые в конце августа ввели США. Вашингтон запретил сделки с ценными бумагами PDVSA и с новыми выпусками гособлигаций Венесуэлы.
О планах освободиться от доллара в расчетах с внешним миром президент Николас Мадуро объявил 7 сентября. «Венесуэла введет новую международную платежную систему и создаст валютную корзину для освобождения от доллара», — заявил венесуэльский лидер. Мадуро уточнил, что намерен создавать валютную корзину из свободно конвертируемых валют, в том числе юаня, иены и рупии.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых финансовых санкций против Венесуэлы, предусматривающих запрет на операции с новыми госбондами, а также акциями нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA.