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Почему нефть дешевеет четвертую неделю подряд
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Почему нефть дешевеет четвертую неделю подряд
Нефть дешевеет, 21:18
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Почему нефть дешевеет четвертую неделю подряд
Нефть приготовилась закрыть спадом четвертую неделю подряд на фоне высокого уровня запасов в США и роста добычи в Ливии
Фото: China Newsphoto / Reuters

Что происходит с ценами на нефть?

Нефтяные фьючерсы WTI и Brent приготовились закрыть падением четвертую неделю подряд. По состоянию на 20:09 мск недельное снижение WTI составляло 2,53%, Brent — 1,87%. Если за оставшуюся часть торгового дня не произойдет резкого отскока, цены на нефть продемонстрируют самый продолжительный период недельных снижений подряд с августа 2015 года.

В начале этой недели фьючерсы Brent послали техническим аналитикам «медвежье» предупреждение, сформировав фигуру «смертельный крест», при которой 50-дневная скользящая средняя оказалась ниже 200-дневной линии, писал Bloomberg. Эта фигура обычно ассоциируется с угасанием краткосрочного тренда. Последний раз она наблюдалась во второй половине 2014 года, когда цены рухнули из-за избытка предложения на фоне роста добычи сланцевой нефти США.

С 23 мая, когда был зафиксирован последний локальный максимум нефтяных цен, фьючерсы Brent и WTI подешевели уже на 13,2%.

Почему падает цена на нефть?

Нефть дешевеет на фоне высокого уровня запасов в США — на прошлой неделе их объем сократился меньше, чем ожидалось, следует из опубликованных в среду, 14 июня, данных Управления энергетической информации США. «Последние данные из США не внушают оптимизма, — сказал Bloomberg Майкл Дей-Мишей, глава венского исследовательского агентства JBC Energy. — Прогнозы по увеличению производства устремились вверх, тогда как спрос на бензин в США, напротив, пошел вниз».

Снижению котировок способствует также приближение добычи в Ливии к четырехлетнему максимуму. Ливия не брала на себя обязательства в рамках сделки ОПЕК по ограничению добычи. К 27 июня страна нарастит производство до 900 тыс. барр. в сутки, а к концу июля — до 1 млн барр. в сутки впервые с 2013 года, заявил председатель правления национальной нефтяной компании страны National Oil Мустафа Саналла.

Американский инвестиционный банк Jefferies сообщил, что низкие цены на нефть обусловлены «стабильным ростом числа буровых установок в США, недельным увеличением запасов в США, наращиванием добычи в Нигерии и Ливии и недостаточным соблюдением пакта ОПЕК ведущими странами картеля — Ираком и ОАЭ». Высокий уровень экспорта и добычи в России также является причиной сохраняющегося перенасыщения рынка, приводит Reuters анализ банка.

«Цены на нефть вряд ли стабилизируются с приближением выходных, так как данные о числе буровых установок Baker Hughes, которые будут опубликованы вечером в пятницу, скорее всего, покажут недельный рост», — сообщил Reuters Джеффри Хейли из OANDA в Сингапуре.

Что с нефтью будет дальше?

Участники рынка опасаются, что увеличение поставок из США нивелирует сокращение производства ОПЕК и ее партнерами. США, Бразилия, Канада и другие страны, не входящие в ОПЕК, в 2018 году нарастят добычу на 1,5 млн барр. в сутки, до 59,7 млн барр. в сутки, что является четырехлетним максимумом. В результате увеличение поставок из этих стран обгонит рост мирового спроса на нефть — последний повысится лишь на 1,4 млн барр. в сутки на фоне ускорения китайской и индийской экономик, до рекордных 100 млн барр. в сутки, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Что происходило с российскими активами?

За четыре недели, с 19 мая по 16 июня, вниз устремились как российская валюта, так и фондовый рынок. Доллар подорожал на 87 коп., с 56,89 до 57,76 руб. Индекс ММВБ снизился за этот период на 132,8 пункта, до 1829,6 пункта.

Дополнительное давление на российские индексы оказывают новости, связанные с возможным ужесточением действующих санкций в отношении России и введением дополнительных. «Новости о возможном ужесточении санкций оказывают давление на отечественный рынок, — комментировала в начале июня снижение индекса ММВБ аналитик «Райффайзен Капитала» София Кирсанова. — Судя по негативной реакции, не все уверены, что президент США, в силу своего хорошего отношения к России, не примет данное предложение».

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«Решение сената стало для некоторых трейдеров поводом к сокращению позиций в секторе высоколиквидных бумаг», — отмечал аналитик ИК «Олма» Антон Старцев. Также понижение ФРС США ключевой ставки привело к росту доллара и некоторому «охлаждению» на развивающихся рынках акций в целом, что также влияет и на характер российских торгов, добавил он.

Автор: Олег Макаров
Теги: нефть , WTI , Brent , Ливия , ОПЕК , падение цен на нефть , рынок нефти
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