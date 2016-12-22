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Добыча газа и производство бульдозеров разогнали промышленность России
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Добыча газа и производство бульдозеров разогнали промышленность России
Экономика, 17:47
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Добыча газа и производство бульдозеров разогнали промышленность России
Промышленность России в августе выросла на 1,5% к прошлом году. Помогли полезные ископаемые, свидетельствуют данные Росстата
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Промышленное производстве в августе выросло на 1,5% по сравнению с августом прошлого года, сообщил в пятницу Росстат

Наибольший вклад в этот рост внесла добыча полезных ископаемых, которая увеличилась на 3,2%. Темпы роста в обработке оказались на порядок ниже — 0,7%, в обеспечении электроэнергией и газом — 0,3%. А четвертый компонент промышленности — водоснабжение и утилизация отходов — и вовсе просел на 3,4%.

Почти на 20% выросла добыча природного газа, на 17% — нефтяного газа. В сравнении с газом российская нефть оказалась не столь важным фактором промышленного роста — ее добыча увеличилась лишь на 1,5%. Зато на 17,3% вырос выпуск нефтяного кокса.

Впрочем, положительную динамику показывала не только сырьевая продукция. На 16% выросло производство трикотажных и вязаных изделий, на 20% — стиральных машин, на 30% — компьютеров, почти на столько же — зерноуборочных комбайнов.

Промышленное производство растет уже не так, как во втором квартале: в мае темпы роста достигали 5,6%, в июне чуть замедлились, однако все равно достиглли оптимистичных для последних лет 3,5%. В июле же они опустились до 1,1%. Раньше промышленность поддерживал рост электроэнергетики из-за холодной погоды, напоминает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Еще один фактор — высокие цены на нефть из-за договоренности ОПЕК о сокращении добычи, добавляет он.

Теперь же эффект от этих временных факторов иссяк, констатирует Мурашов, к тому же укрепившийся рубль уже не поддерживает промышленность, как в начале года.

В августе на 25% больше, чем годом ранее, произвели легковых автомобилей, спрос на которые является одним из опережающих индикаторов потребительской активности и экономики в целом. А наилучшую динамику показали бульдозеры — по сравнению с августом прошлого года их производство выросло в 3,5 раза, хотя по сравнению с июлем и сократилось на 2,8%. На 80% увеличилось производство кузовов, а грузовиков — на 30%.​

Сейчас промышленность могут поддерживать вложения в крупные проекты, обеспечивающие аномально высокий уровень инвестиций, говорит Мурашов. Рост инвестиций во втором квартале составил 6,3%, однако во многом был вызван теми же временными факторами — масштабным финансированием крупных инфраструктурных проектов, в частности, строительства газопровода «Сила Сибири» и Керченского моста, сообщал Центробанк. Росстат публикует только квартальную оценку инвестиций, поэтому объективно оценить их масштаб в июле–августе нельзя.

Препятствовать росту промышленности будет высокая загруженность производственных мощностей, которая не позволит быстро нарастить выпуск продукции, говорит Мурашов. «В период после кризиса 2008 года одним из важных факторов восстановления роста послужил именно рост загрузки производственных мощностей. Он происходил достаточно быстро», — напоминает аналитик. А в кризис последнего времени загрузка мощностей снизилась, но после лишь восстановилась до своих обычных уровней, отмечает он.

Промышленность в августе целиком совпала с ожиданиями рынка — консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал рост на те же 1,5%. В прошлые месяцы (за исключением июня) временные факторы приводили к тому, что ожидания рынка значительно отличались от данных Росстата. С начала 2017 года Росстат перешел на новую методику ОКВЭД-2 (ранее промышленное производство делилось на три, а не четыре составляющих). Впрочем, вряд ли можно говорить о том, что рынок стал лучше понимать новый подход — индекс Росстата слабо прогнозируемый, так как в него заложено много волатильных показателей, замечает Мурашов.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: промышленность , Росстат
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